Экономика

14:07 29.05.2020

Volkswagen увеличит до 75% долю в китайском СП по выпуску электромобилей за 1 млрд евро

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Германский автоконцерн Volkswagen AG (VW) инвестирует в общей сложности 2,2 млрд евро в сферу производства электромобилей в КНР.

В частности, VW потратит 1 млрд евро на увеличение доли в своем СП с JAC Motors до 75% с 50% за счет приобретения 50%-ной доли в материнской компании JAC - Anhui Jianghuai Automobile Group.

Совместное предприятие VW и JAC представит пять новых моделей электромобилей к 2025 году, говорится в пресс-релизе VW. СП рассчитывает увеличить ежегодный объем выпуска автомобилей до 400 тыс. к 2029 году.

Помимо этого, VW приобретает 26%-ную долю в компании Guoxuan High-Tech Co., также известной как Gotion High-Tech, за 1,1 млрд евро. Немецкий автоконцерн станет крупнейшим акционером шанхайского производителя аккумуляторов для электромобилей.

Китай, являющийся крупнейшим в мире автомобильным рынком, в апреле объявил о продлении налоговых послаблений для покупателей электромобилей, стремясь содействовать развитию этого сектора и стимулировать рост продаж.

Власти КНР рассчитывают, что в текущем году в стране будет продано 2 млн электромобилей, однако эксперты сомневаются в возможности достижения этой цели, прогнозируя продажи лишь на уровне 1,1 млн машин - на 10% меньше, чем годом ранее, пишет The Wall Street Journal.

Целью китайских властей на 2025 год является увеличение доли транспортных средств на новых источниках энергии (NEV) до 25% всех продаваемых в стране автомобилей.

Акции VW теряют в цене 3,4% на торгах в пятницу. С начала 2020 года их стоимость снизилась на 17%.

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Интерфакс-Украина
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