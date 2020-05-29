Инфляция в еврозоне в мае замедлилась до минимума с июня 2016г и совпала с прогнозом

Потребительские цены в еврозоне в мае 2020 года выросли на 0,1% в годовом выражении, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза.

Показатель совпал с консенсус-прогнозом аналитиков и стал минимальным с июня 2016 года, свидетельствуют данные Trading Economics.

Относительно предыдущего месяца потребительские цены в мае снизились на 0,1%.

В апреле потребительские цены в еврозоне увеличились на 0,3% и в годовом, и в месячном выражении.

Потребительские цены без учета таких волатильных факторов, как стоимость энергоносителей, продуктов питания и алкоголя (индекс CPI Core, который отслеживает Европейский центральный банк), в мае повысились на 0,9% в годовом выражении, как и в апреле.

Цены на продукты питания, алкоголь и табачную продукцию увеличились на 3,3% по сравнению с маем прошлого года, услуги подорожали на 1,3%. Месяцем ранее рост цен в первой категории составил 3,6%, во второй - 1,2%.

Цены энергоносителей в мае упали на 12% в годовом выражении по сравнению с 9,7% в апреле.