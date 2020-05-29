Экономика

14:01 29.05.2020

Salesforce снизила чистую прибыль в I финквартале, ухудшила годовой прогноз

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Американская Salesforce.com Inc. (SPB: CRM), предоставляющая облачные услуги, сократила чистую прибыль в первом финансовом квартале и ухудшила годовой прогноз.

Как говорится в сообщении компании, чистая прибыль Salesforce в первом финквартале, завершившемся 30 апреля, составила $99 млн, или $0,11 в расчете на акцию, по сравнению с $392 млн, или $0,49 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль компании составила $0,7 на акцию по сравнению с $0,93 годом ранее.

Выручка выросла на 30%, до $4,87 млрд против $3,74 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали скорректированную прибыль в размере $0,69 на акцию при выручке в $4,85 млрд.

Во втором финквартале компания рассчитывает получить выручку в диапазоне от $4,89 млрд до $4,93 млрд при прогнозе аналитиков на уровне $5,035 млрд. Скорректированная прибыль, согласно прогнозу компании, составит $0,66-0,67 на акцию, тогда как аналитики ожидают показатель на уровне $0,74 на акцию.

Salesforce ухудшила годовой прогноз на фоне неопределенности в экономике из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса. Компания планирует получить годовую выручку в размере около $20 млрд. Ранее она прогнозировала показатель в диапазоне от $21 млрд до $21,1 млрд.

Компания также прогнозирует годовой убыток на уровне $0,04-0,06 в расчете на акцию, тогда как ранее ожидала нулевой показатель или прибыль в размере $0,01 на акцию.

Акции Salesforce в ходе предварительных торгов в пятницу снижаются на 3%. С начала года капитализация компании выросла на 11,4% и составляет $158,8 млрд.

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Интерфакс-Украина
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