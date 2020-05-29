Экономика

13:11 29.05.2020

Только 2% обследованных мостов в Украине находятся в исправном состоянии - "Укравтодор"

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Только 2% обследованных мостов в Украине находятся в исправном состоянии - "Укравтодор"

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") отмечает, что лишь 2% обследованных мостов находятся в полностью исправном состоянии.

Об этом сообщил глава "Укравтодора" Александр Кубраков в ходе презентации концепции Государственной целевой экономической программы восстановления мостов на автомобильных дорогах общего пользования государственного и местного значения на 2020-2025 гг. в Киеве в пятницу.

"Всего обследовано 35% из 16,2 тыс. мостов и сооружений – то есть, мы даже не владеем информацией о том, в каком они состоянии. Можно сказать, что только 2% мостов в исправном состоянии", - заявил он.

Как отметил Кубраков, в основном мосты строились в 60-70 годы (суммарно около 8,7 тыс. сооружений).

Всего, по его словам, в Украине 16,155 искусственных сооружений, подпадающих под терминологию "мосты" в соответствующей государственной целевой программе. Из них обследовано только 35%, а именно - 5,631 сооружений.

Из обследованных мостов 71% государственных, 15% местных сооружений. При этом только 36% соответствуют современным стандартам по весогабаритным параметрам.

По данным "Укравтодора", из обследованных мостов 2% исправны, 10,6% ограничено исправны, 57,8% - дееспособны, 26,9% ограничено дееспособны, еще 2,7% - недееспособны в принципе.

Теги: #укравтодор #мосты
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