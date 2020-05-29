Глава Ferrexpo подал в отставку, акционеры утвердили сниженные вдвое дивиденды за 2019г по сравнению с 2018г.

Годовое собрание акционеров британской горнорудной компании Ferrexpo plc с активами в Украине утвердило сниженные вдвое финальные дивиденды по итогам работы в 2019 году по сравнению с 2018 годом - в размере по 3,3 цента США за акцию (в 2018 году – 6,6 цента).

Как сообщается в информации компании о результатах голосования по вопросам повестки дня собрания акционеров, состоявшегося 28 мая текущего года, за финальные дивиденды в размере по $0,03 на акцию проголосовали акционеры, владеющие 100% акций, без учета воздержавшихся.

На собрании глава совета директоров Стив Лукас (Steve Lucas) проинформировал компанию о решении по личным причинам и другим деловым обязательствам уйти в отставку с должности председателя и с должности члена совета директоров после того, как будет организован последовательный процесс преемственности. В любом случае, отметил Лукас, он не намерен баллотироваться на очередном годовом общем собрании.

"Для меня стало очевидным, что сейчас самое время перейти к другому вопросу и передать его кому-либо, чтобы он возглавил правление. В то же время начался процесс преемственности, который будет включать консультации с акционерами. Я, конечно, буду продолжать делать все возможное, чтобы способствовать успеху компании в интересах всех ее акционеров и других заинтересованных сторон", - сказал Лукас, слова которого приводятся в сообщении компании.

На собрании акционеры проголосовали за избрание членами совета директоров Грэма Дакомба (Graeme Dacomb) и Фиону МакОлэй (Fiona MacAulay). Также были переизбраны членами совета директоров Крис Мо (Chris Mawe), Лучио Дженовезе (Lucio Genovese), Константин Жеваго (за него проголосовало 67,59% акционеров).

Вместе с тем, Виталий Лисовенко не получил необходимого количества голосов для переизбрания. "Поскольку при повторном назначении (переизбрании – ИФ) Виталия Лисовенко в качестве одного из независимых неисполнительных директоров не было получено необходимых голосов, необходимых для повторного назначения большинством независимых акционеров, компания может поставить вопрос на повторное голосование всех акционеров - голосование должно состояться между 90 и 120 днями после годового общего собрания акционеров", - констатируется в сообщении.

При этом поясняется, что в ожидании второго голосования Лисовенко считается переизбранным в совет Ferrexpo на период с даты проведения годового общего собрания акционеров до самого раннего для завершения любого второго голосования, или на период 120 дней после собрания, или до даты любого объявления правлением о том, что оно не намерено проводить повторное голосование. Если переизбрание Лисовенко будет одобрено большинством голосов всех акционеров на втором общем собрании, он будет переизбран до следующего годового общего собрания.

В настоящее время совет директоров намерен провести повторное голосование за повторное назначение Лисовенко, поскольку директора считают, что его опыт и вклад в качестве директора важны для компании.

Как отмечается в годовом отчете и отчетности компании за 2019 год, комитет по назначениям стремится назначить независимого неисполнительного директора для укрепления совета и соответствующих комитетов совета директоров. Дополнительный процесс назначения нового независимого неисполнительного директора и назначения нового председателя начнется немедленно и будет возглавляться комитетом по назначениям. Совет директоров намерен полностью соблюдать передовую практику корпоративного управления и положения о составе совета директоров кодекса корпоративного управления Великобритании.

После назначения в совет директоров достаточного числа независимых директоров в соответствии с положениями о составе совета директоров кодекса корпоративного управления Великобритании, компания намерена назначить Джима Норта (Jim North) в состав совета. Как было объявлено 18 мая 2020 года, в настоящее время Норт назначен исполняющим обязанности генерального директора Ferrexpo.

Совет Ferrexpo отмечает, что значительная часть голосов (более 20%) была подана против решений об утверждении отчета о вознаграждениях и переизбрании трех директоров. "Совет будет консультироваться и взаимодействовать с независимыми акционерами как можно скорее, чтобы лучше понять причины, стоящие за этими голосами, и опубликует обновленную информацию о взаимодействии с акционерами в течение шести месяцев после сегодняшнего общего собрания акционеров", - говорится в объявлении.

На дату проведения общего собрания акционеров акционерный капитал компании (за исключением казначейских акций) состоял из 588 млн 624,142 тыс. штук простых акций, каждая из которых имеет по одному голосу. Таким образом, общее количество прав голоса на дату проведения годового общего собрания акционеров составило 588 млн 624,142 тыс.

В соответствии с правилом листинга 9.6.2, Ferrexpo plc направила копию решений, касающихся особого дела, представленного акционерам на общем собрании в четверг, в Национальный механизм хранения, который вскоре будет доступен для проверки на сайте.

В информации компании констатируется, что с начала года производство окатышей из собственной руды увеличилось на 8,8% - до 3,8 млн тонн по сравнению с 3,5 млн тонн за аналогичный период 2019 года. В апреле произведено из собственной руды 1,06 млн тонн окатышей. С начала 2020 года продажи выросли на 28% - до 4,1 млн тонн по сравнению с 3,2 млн тонн за аналогичный период 2019 года. Группа ожидает дальнейшего сокращения запасов окатышей в оставшейся части второго квартала 2020 года.

Как сообщалось, в апреле 2019 года международная аудиторская компания Deloitte LLP отказалась от продолжения работы в качестве аудитора Ferrexpo, а также отказались двух неисполнительных директора Ferrexpo - Мэри Рейли (Mary Reilly) и Берт Накэн (Bert Nacken) - баллотироваться на следующий срок в совет директоров компании на предыдущем очередном собрании акционеров 7 июня 2019 года. Тогда сообщалось, что Ferrexpo несколько раз откладывала публикацию годового отчета за 2018 год в связи с продолжавшейся независимой проверки в отношении благотворительных пожертвований компании в пользу Blooming Land.

Ferrexpo - швейцарская железорудная компания с активами в Украине.

Ferrеxpo принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа, 100% Еристовского ГОКа и 99,9% Белановского ГОКа.

Печерский райсуд Киева обездвижил 50,3% акций Полтавского ГОКа, принадлежащих Ferrexpo AG Switzerland, единственному акционеру комбината.