Экономика

23:09 28.05.2020

"Нафтогаз" от лица правления заявляет о несоответствии стандартам коруправления конкурса на CEO "Укрнафты"

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"Нафтогаз" от лица правления заявляет о несоответствии стандартам коруправления конкурса на CEO "Укрнафты"

Правление НАК "Нафтогаз Украины" считает процесс отбора кандидатов на должность главы ПАО "Укрнафта" не соответствующим стандартам корпоративного управления, говорится в обнародованном в четверг вечером пресс-релизе НАК.

В "Нафтогазе" напомнили, что первичный отбор кандидатов на должность главы "Укрнафты" осуществляло международное рекрутинговое агентство, которое составило long- и shortlist кандидатов.

"Однако комитет по вопросам назначений наблюдательного совета по своему усмотрению определил перечень кандидатов-фаворитов, включив в этот перечень лиц, которые, в частности, не проходили никакого оценивания и не были рекомендованы рекрутерами. Кроме этого, в перечень фаворитов был включен "кандидат", якобы рекомендованный "Нафтогазом", при этом самому "Нафтогазу" о такой рекомендации известно не было", - отмечается в пресс-релизе.

Директор по юридическим вопросам НАК Ярослав Теклюк считает, что решение об отмене конкурса из-за вышеуказанных обстоятельств было правильным.

"Имея сомнения относительно надлежащей организации конкурса и, как следствие, его эффективности, не было смысла его продолжать. Продолжение привело бы лишь к эскалации потенциального конфликта внутри компании, что точно не соответствовало бы ее интересам, тогда как моя задача как члена наблюдательного совета - сделать все возможное для поддержки эффективной операционной деятельности компании", - отметил он.

По его словам, вынесенный на голосование наблюдательного совета комитетом по назначениям вопрос о прекращении проведения конкурса в связи с изменением текущей экономической ситуации и избрании на должность главы "Укрнафты" Олега Геза направлен на поддержание операционной деятельности.

Как сообщалось, акционеры "Укрнафты" с 30 апреля 2019 года прекратили полномочия главы правления Марка Роллинса и избрали вр.и.о. Геза, который с октября 2017 года занимал должность исполнительного вице-президента компании по вопросам сбыта.

Сформированный весной 2019 года новый набсовет получил право назначать главу компании. Как пояснил агентству "Интерфакс-Украина" независимый член набсовета, глава номинационного комитета Андрей Бойцун, в рамках конкурса по отбору CEO первоначально на отдельном конкурсе была отобрана из шести кандидатов компания-рекрутер – Boyden, которая предоставляла "Укрнафте" услуги с четырьмя офисами – в Хьюстоне (США, два партнера), Лондоне (Великобритания), Ставангере (Норвегия) и Киеве.

В результате рекрутеры подали "длинный список" из 179 кандидатов, включая внутренних, из которого затем составили "приоритезированный список" из 26 кандидатов. На конкурсе также рассматривались бывший и сегодняшний менеджмент самой "Укрнафты" (среди которых был Гез), а также два кандидата, предложенные самой компанией. По словам Бойцуна, работа по поиску была осуществлена на 95%, и оставалось только провести собеседования с пятью отобранными лучшими кандидатами.

"Укрнафта" в 2019 году увеличила добычу нефти и конденсата на 4,7% (на 0,068 млн тонн) по сравнению с 2018 годом – до 1,516 млн тонн, природного газа – на 7,5% (на 0,081 млрд куб. м), до 1,163 млрд куб. м, производство сжиженного газа – на 1,8% (на 2 тыс. тонн), до 112 тыс. тонн.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций.

Теги: #нафтогаз #заявление #украина
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