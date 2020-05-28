ЕБРР запускает бесплатные онлайн-курсы для ММСП по антикризисному управлению

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) запускает бесплатную онлайн-площадку для обучения и консультаций в 30 странах для микро-, малых и средних предприятий (ММСП) по управлению финансовыми ресурсами, а также о работе с с клиентами и управлению персоналом во время "коронакризиса", сообщила пресс-служба ЕБРР в четверг.

"Программа ЕБРР "Полезные ноу-хау во время кризиса"(...) представляет собой единый учебный ресурс, на котором предприниматели могут получить практическую помощь, в том числе учебные материалы и консультации по работе в условиях кризиса от отраслевых экспертов, а также принять участие в профессиональных дискуссионных форумах", – говорится в сообщении.

Согласно ему, в основу программы лягут пять основных тем, в том числе подходы к работе с клиентами и поставщиками, основы финансового менеджмента, финансирование фирмы, вопросы по работе с персоналом, а также вызовы управления и лидерства.

Отмечается, что первая тема доступна к изучению уже сегодня, а остальные четыре появятся со временем.