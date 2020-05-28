Экономика

15:42 28.05.2020

Apple возобновляет работу магазинов в США, доведет число открытых точек до 135 к концу недели

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Apple возобновляет работу магазинов в США, доведет число открытых точек до 135 к концу недели

Apple Inc. постепенно открывает свои магазины в США, что усиливает оптимизм аналитиков в отношении ее доходов, при том, что онлайн-продажи компании остаются высокими.

Ранее Apple сообщила, что возобновит работу около 100 магазинов в США на этой неделе. Магазины откроются более чем в 20 штатах, включая Техас, Калифорнию, Флориду и Огайо.

Большинство из магазинов будут работать лишь на выдачу товаров, однако в тех торговых точках, которые откроются полностью, Apple будет измерять температуру у посетителей, а также требовать от них использования масок, пишет The Wall Street Journal. Покупатели, которые придут в магазин без маски, смогут получить ее от продавца, сообщили в компании.

Apple закрыла свои магазины по всему миру, за исключением Китая, в марте на фоне ограничений, введенных властями страны с целью сдерживания распространения коронавируса. Компания начала постепенно открывать американские точки в мае и рассчитывает, что к концу текущей недели сможет возобновить работу примерно 135 из 270 магазинов в Штатах.

В общей сложности количество магазинов Apple по всему миру составляет порядка 510.

"Мы оцениваем возобновление работы магазинов Apple как сигнал улучшения трендов и нормализации операционной среды, - говорит аналитик Deutsche Bank Джериэль Онг. - Хотя высокая безработица и снижение доходов потребителей беспокоят нас, когда дело касается прогнозов спроса на iPhone нового поколения, традиционно появляющиеся в сентябре-октябре, мы по-прежнему оптимистично оцениваем перспективы компании".

Аналитик Jefferies Кайл МакНили отмечает, что продажи традиционных магазинов останутся слабыми во втором квартале, но он впечатлен прогрессом Apple в плане онлайн-продаж.

"Наш анализ веб-трафика указывает на быстрый рост онлайн-продаж Apple с момента начала пандемии COVID-19", - говорит МакНили. Аналитик повысил прогнозную цену акций компании до $370 с $350 и подтвердил рекомендацию "покупать" для бумаг Apple.

Акции Apple подешевели на 0,8% в ходе предварительных торгов в четверг - до $315,5. С начала 2020 года их стоимость увеличилась на 8%.

Теги: #сша #коронавирус #apple
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