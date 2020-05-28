Экономика

14:20 28.05.2020

"Укрзализныця" выявила более 100 коррупционных рисков во всех сферах деятельности компании

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"Укрзализныця" выявила более 100 коррупционных рисков во всех сферах деятельности компании

АО "Укрзализныця" (УЗ) работает над предотвращением коррупционных проявлений и разрабатывает антикоррупционные предостережения при заключении договоров компании, сообщил директор офиса по антикоррупционной деятельности компанииИгорь Шевченко.

По его словам, к настоящему времени уже выявлено более 100 коррупционных рисков во всех основных сферах деятельности компании, 28 из которых – в сфере закупок.

"Сейчас активнее всего мы работаем над разработкой мер по выявленным коррупционным рискам. Мы их выявили более 100, во всех основных сферах деятельности – грузовые, пассажирские перевозки, закупки, юридическая, финансовая. Работаем над мерами по их устранению, а там где их нельзя устранить, над их минимизацией и контролем…Хотелось бы выстроить ту систему предотвращения, когда просто коррупционное проявление не будет возникать", - сказал он во время онлайн-дискуссии с представителями НАБУ в четверг.

Шевченко отметил, что часто основанием для проверки коррупционных фактов выступают материалы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

"Часто наши коллеги из других подразделений не согласны и отрицают их, но некоторые из них потом подтверждаются в выводах служебных проверок, и потом попадают в реестр досудебных расследований и становятся материалами уголовных дел. Это очень эффективно, постоянно мониторим материалы НАПК", - добавил он.

В свою очередь также присутствующий на онлайн-дискуссии член набсовета УЗ Сергей Лещенко заявил, что одна из задач набсовета "Укрзализныци" полностью трансформировать Департамент экономической безопасности, занимающийся борьбой с коррупцией на предприятии, в котором сегодня работают 200 сотрудников.

"К сожалению, я вынужден констатировать, что в последние годы со стороны этого подразделения мы имели саботаж, а иногда даже соучастие в некоторых действиях, которые сейчас расследуются НАБУ как коррупция. То есть, состоялась определенная гибридизация, когда борцы с коррупцией объединились с коррупционерами и стали покрывать друг друга и создавать препятствия расследованию преступлений", - сказал он.

Теги: #укрзализныця #коррупция
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