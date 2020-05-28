Экономика

10:00 28.05.2020

"Укрзализныця" технически готова начать пассажирское сообщение, к запуску готовы 42 поезда

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"Укрзализныця" технически готова начать пассажирское сообщение, к запуску готовы 42 поезда

АО "Укрзализныця" (УЗ) технически готова начать пассажирское сообщение и к запуску с 1 июня готовы 42 поезда, но их количество может быть увеличено, заверил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своем Telegram-канале в четверг.

Он отметил, что когда и какие рейсы могут открыться, определяют областные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Они формируют соответствующее решение относительно возможности послабления карантина и возобновления сообщения.

"К настоящему времени есть решения областных комиссий о возобновлении сообщения в Харьковской, Донецкой, Луганской, Одесский, Полтавской и Черкасской областях. Областные комиссии Черновицкой и Закарпатской областей не разрешили возобновления движения. Областные комиссии Тернопольской и Хмельницкой областей разрешили запустить только пригородное сообщение. Другие регионы примут решения дополнительно на протяжении 28-30 мая", - сообщил министр.

Кроме того, Криклий добавил, что с 1 июня продажа проездных документов может осуществляться сразу за 90 дней от даты отправления, а не за 45-60, как это было раньше.

Теги: #укрзализныця #мининфраструктуры #криклий
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