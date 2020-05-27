Наблюдательный совет Lufthansa отверг выдвинутые ЕС условия финпомощи

Наблюдательный совет Deutsche Lufthansa AG не стал утверждать пакет финансовой помощи объемом 9 млрд евро, предложенный правительством Германии, после того как Европейская комиссия попыталась заставить авиаперевозчика отказаться от ключевых слотов в аэропортах Франкфурта и Мюнхена.

Как сообщается в пресс-релизе Lufthansa, компания пока отложит созыв внеочередного собрания, требуемого для получения согласия акционеров на сделку, даже несмотря на то, что она теряет не менее 1 млн евро в час на фоне приостановки полетов подавляющей части ее самолетов.

Требования органа ЕС по вопросам конкуренции, по мнению наблюдательно совета, "приведут к ослаблению узловых функций домашних аэропортов Lufthansa", и вытекающие из этого экономическими последствия для компании необходимо "тщательно проанализировать".

Lufthansa в понедельник достигла соглашения с правительством ФРГ, в соответствии с которым государство получит 20% акций в обмен на предоставление авиаперевозчику финансовой помощи в размере до 9 млрд евро из государственного Фонда экономической стабильности (WSF).

Однако Европейская комиссия хочет, чтобы Lufthansa ослабила свой контроль в аэропортах Франкфурта и Мюнхена, которые она использует в качестве своих главных узловых аэропортов.

Акции Lufthansa, поднявшиеся до максимальных отметок за последние два месяца, утратили часть позиций в среду. Их стоимость в ходе торгов во Франкфурте выросла на 0,4%.