Экономика

19:33 27.05.2020

Протекционистские меры вряд ли позволят вывести Украину из кризиса - профессор Колумбийского университета

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Протекционистские меры вряд ли позволят вывести Украину из кризиса - профессор Колумбийского университета

Правительственный план стимулирования экономики Украины для преодоления последствий COVID-19 содержит ряд явно протекционистских мер, которые вряд ли позволят вывести экономику из кризиса, полагает профессор Колумбийского университета Виллем Буитер.

"У меня есть большие сомнения, как ваши западные соседи в ЕС будут реагировать на явные механизмы поддержки отечественного производителя и протекционизм, который приобретает больших оборотов и стимулирует нежелание приобретать импортные товары. Я скептически настроен относительно того, что этот набор мер и стимуляционных инициатив могут действительно снизить безработицу, активизировать экономику и выведут все рынки из ситуации, в которой они чувствуют себя в холодном поту", - сказал он в ходе заседания Совета по экономическому развитию в среду.

Помимо этого, отметил Буитер, для эффективного преодоления последствий коронакризиса Украине также следовало бы повышать показатели тестирования среди населения.

В Украине проходит тестирование на Сovid-19 - около семи людей (6,7) на 1 тыс. населения, тогда как в Турции этот показатель равен около 22, в США - 43, в Исландии - 173, сказал Буитер.

"Украинская цифра - самая низкая в мире из тех, которые мне удалось найти.... Чтобы ослабить влияние Сovid-19 и снимать карантинные ограничения, нужно тестировать. Но 6,7 - это слишком мало, нужно хотя бы передвинуть запятую - чтобы было 67", - подчеркнул он.

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что Украина имеет свою методику тестирования - в статистику входят только ПЛР-тесты, поскольку они дают самую высокую достоверность.

Шмыгаль также отметил, что Украина в защите интересов своих товаропроизводителей будет действовать в рамках правил Всемирной торговой организации.

Теги: #карантин #экономика
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