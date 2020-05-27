Экономика

18:50 27.05.2020

Глава профильного комитета отрицает распространение правил КИК на стартапы

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Глава профильного комитета отрицает распространение правил КИК на стартапы

Деятельность стартапов не подлежит налогообложению в части контролируемых иностранных компаний (КИК), сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Действующий активный бизнес в цивилизованной юрисдикции будет освобожден от корректировок по КИК и уплаты налога", - написал Гетманцев в Телеграм-канале в среду.

Он пояснил, что налогообложению по правилам КИК не подлежат, в частности, компании с доходом до EUR2 млн в отчетном году.

Кроме того, они не распространяются на компании, зарегистрированные в юрисдикциях, с которыми Украина заключила договор об избежании двойного налогообложения (более 70 юрисдикций) или об обмене информации, а также если выполянется одно из следующих условий: эффективная ставка налога на прибыль не более чем на 5% меньше от национальной или часть пассивных доходов КИК не превышает 50% всех доходов КИК.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский подписал принятый 16 января 2020 года с поправками в Налоговый кодекс закон №466-IX (законопроект №1210), который в том числе вводит новые правила налогообложения КИК.

Теги: #налоги #стартапы #гетманцев
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