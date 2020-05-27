Экономика

17:49 27.05.2020

"Форум реформ в Украине" в Германии запланирован на первый квартал 2021 года – встреча Шмыгаля с немецким бизнесом

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"Форум реформ в Украине" в Германии запланирован на первый квартал 2021 года – встреча Шмыгаля с немецким бизнесом

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с представителями бизнес-кругов Германия при участии посла ФРГ в Украине Анки Фельдгузен.

"Во время обсуждения премьер-министр Украины согласился с предложением немецких бизнес-кругов обратить внимание на такой инструмент защиты инвесторов как Комиссия по защите бизнеса при правительстве", - говорится в сообщении пресс-службы правительства по результатам встречи.

Шмыгаль также рассказал инвесторам о программе стимулирования экономики для преодоления последствий эпидемии COVID-19 и других ключевых реформах, которые внедряет правительство.

"Мы хотим сделать нашу таможню простой и самой быстрой среди наших стран соседей. Важно сделать совместный контроль и общие базы данных со странами ЕС. Надеюсь, что результат реформы таможни вы почувствуете уже в этом году", - отметил премьер.

Отмечается, что в итоге участники встречи согласились с инициативой вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадима Пристайко провести в Германии "Форум реформ в Украине".

Это мероприятие предварительно запланировано на первый квартал 2021 года.

Теги: #шмыгаль #форум #бизнес #германия
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