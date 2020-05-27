Экономика

17:46 27.05.2020

ЕС поддерживает принятие закона о внутреннем водном транспорте в Украине

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ЕС поддерживает принятие закона о внутреннем водном транспорте в Украине

Принятие закона "О внутреннем водном транспорте" станет первым шагом в превращении речной сети Украины в основу ее модернизированной транспортной системы.

Такое мнение выразил глава представительства ЕС в Украине, посол Матти Маасикас при обсуждении прогресса в разработке закона с министром инфраструктуры Владиславом Криклием.

"Евросоюз очень тепло поддерживает этот закон и мы ожидаем его принятия во втором чтении… Тут есть большой потенциал, ведь на самом деле сегодня возможности реки Днепр используются только на 10%. Однако необходимы некоторые рамки, чтобы были равные права для тех, кто работает на этом рынке, чтобы операторы рынка знали, чего ожидать, и чтобы было стабильное финансирование инфраструктуры. Мы надеемся, что все это будет предусмотрено в этом законе", - сказал он в ходе онлайн-брифинга в среду.

В свою очередь Владислав Криклий отметил, что с принятием закона ожидается рост объема грузоперевозок с текущих 12 млн тонн до 30 млн тонн в год с экономическим эффектом для государства до 13-16 млрд грн в год. Помимо того развитие судостроения будет способствовать созданию новых рабочих мест и привлечению украинских и иностранных инвестиций.

Ожидается также, что принятие закона поможет разгрузить дороги, поскольку перевозки 1 млн тонн грузов по внутренним водным путям за четыре года уменьшат расходы на ремонт дорог на 1 млрд грн, поскольку две баржи и один буксир могут транспортировать столько же груза, сколько 250 грузовиков.

Ожидается, что принятие Закона "О внутреннем водном транспорте" также должно поспособствовать: расширению доступа к рынку перевозок и либерализации рынка внутреннего водного транспорта; улучшению интеграции внутреннего водного транспорта в национальную и глобальную сеть компаний в цепях поставок; созданию соответствующих условий для частных инвестиций в реконструкцию и строительство сооружений речных портов; осуществлению регулирования внутренним водным транспортом, использованием судов, рек и их фарватеров; обеспечению четкого правового статуса речных портов и терминалов, инфраструктуры внутреннего водного транспорта.

Теги: #транспорт #ес #реки #закон #водный
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