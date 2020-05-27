Экономика

16:48 27.05.2020

"Укрзализныця" открыла продажу билетов за 90 суток до отправления

1 мин читать
"Укрзализныця" открыла продажу билетов за 90 суток до отправления

"Укрзализныця" увеличила срок продажи билетов 45/60 суток до 90 суток до отправления, говорится в сообщении на сайте компании.

"Увеличение срока продажи проездных документов с 45/60 суток до 90 суток позволит пассажирам планировать свои поездки гораздо эффективнее, а "Укрзализныце" гибко реагировать на спрос и заранее назначать поезда на наиболее популярные даты и направления", - отмечают в компании.

Как сообщалось, "Укрзализныця" возобновила работу железнодорожных билетных касс, пассажирам без масок билеты продавать не будут.

Ранее "Укрзализныця" уже открыла продажу билетов на пять скоростных поездов категории "Интерсити +" и девять ночных поездов, которые начнут курсирование с 1 июня 2020 года.

Теги: #укрзализныця #билеьты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:37 27.05.2020
"Укрзализныця" разрабатывает стратегию развития мультимодальных перевозок

"Укрзализныця" разрабатывает стратегию развития мультимодальных перевозок

10:12 27.05.2020
"Укрзализныця" намерена c 1 июля создать отдельный филиал "Вокзальная компания"

"Укрзализныця" намерена c 1 июля создать отдельный филиал "Вокзальная компания"

09:33 27.05.2020
"Укрзализныця" возобновила работу железнодорожных билетных касс

"Укрзализныця" возобновила работу железнодорожных билетных касс

20:47 26.05.2020
"Укрзализныця" открыла продажу билетов из Киева в Харьков, Одессу, Константиновку и Кривой Рог

"Укрзализныця" открыла продажу билетов из Киева в Харьков, Одессу, Константиновку и Кривой Рог

11:33 26.05.2020
"Укрзализныця" готова к возобновлению пассперевозок, но дату их запуска пока не изменяли

"Укрзализныця" готова к возобновлению пассперевозок, но дату их запуска пока не изменяли

16:13 25.05.2020
"Укрзализныця" начнет продавать билеты после получения решения всех областных комиссий по техногенно-экологической безопасности - Криклий

"Укрзализныця" начнет продавать билеты после получения решения всех областных комиссий по техногенно-экологической безопасности - Криклий

19:20 22.05.2020
ЕБРР может выделить "Укрзализныце" EUR150 млн кредит для поддержки ликвидности

ЕБРР может выделить "Укрзализныце" EUR150 млн кредит для поддержки ликвидности

18:32 22.05.2020
ЕБРР может выделить "Укрзализныце" EUR150 млн кредит для поддержки ликвидности

ЕБРР может выделить "Укрзализныце" EUR150 млн кредит для поддержки ликвидности

17:01 22.05.2020
НАБУ не сообщало о подозрении врио члену правления "Укрзализныци", все затребованные электронные носители был переданы правоохранителям добровольно

НАБУ не сообщало о подозрении врио члену правления "Укрзализныци", все затребованные электронные носители был переданы правоохранителям добровольно

13:50 22.05.2020
НАБУ проводит обыски у должностных лиц "Укрзализныци" в рамках дела "Бориспольского экспресса"

НАБУ проводит обыски у должностных лиц "Укрзализныци" в рамках дела "Бориспольского экспресса"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Глава "Укравтодора" передал в СБУ записи касательно давления на деятельность агентства

Кабмин одобрил меморандум с Louisiana Natural Gas Exports о возможных поставках LNG из США в Украину

Зеленский подписал закон о поддержке налогоплательщиков в период карантинных ограничений

Глава Еврокомиссии предложила инструмент восстановления экономики ЕС в 750 млрд евро

Глава набсовета "Укрнафты" Витренко вынес вопрос отмены конкурса на CEO "Укрнафты" на рассмотрения главы правления "Нафтогаза"

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕС поддерживает принятие закона о внутреннем водном транспорте в Украине

Украинские банки отмечают отсутствие проблем с наличной валютой

Домашние СЭС по окончанию действия "зеленого" тарифа смогут свободно выходить на рынок э/э – представитель Госэнергоэффективности

Украинские виноградари и виноделы призывают власти страны снизить налоговую нагрузку и ввести пошлины на импорт для поддержания отрасли

Треть малых предпринимателей потеряли более половины доходов - опрос ЕБА

В мире каждый шестой человек до 29 лет остался без работы из-за COVID-19 - ООН

ЕИБ полон решимости оказать быструю поддержку Украине в борьбе против COVID-19

Совет директоров ЕИБ утверждает создание Европейского гарантийного фонда в 25 млрд евро для борьбы с кризисом

Сервис доставки Meest начал сотрудничество с сетью аптек Viridis

Глава "Укравтодора" передал в СБУ записи касательно давления на деятельность агентства

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА