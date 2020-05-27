"Укрзализныця" открыла продажу билетов за 90 суток до отправления

"Укрзализныця" увеличила срок продажи билетов 45/60 суток до 90 суток до отправления, говорится в сообщении на сайте компании.

"Увеличение срока продажи проездных документов с 45/60 суток до 90 суток позволит пассажирам планировать свои поездки гораздо эффективнее, а "Укрзализныце" гибко реагировать на спрос и заранее назначать поезда на наиболее популярные даты и направления", - отмечают в компании.

Как сообщалось, "Укрзализныця" возобновила работу железнодорожных билетных касс, пассажирам без масок билеты продавать не будут.

Ранее "Укрзализныця" уже открыла продажу билетов на пять скоростных поездов категории "Интерсити +" и девять ночных поездов, которые начнут курсирование с 1 июня 2020 года.