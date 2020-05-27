Экономика

16:34 27.05.2020

Треть малых предпринимателей потеряли более половины доходов - опрос ЕБА

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Треть малых предпринимателей потеряли более половины доходов - опрос ЕБА

Треть микро- и малых предпринимателей (33%) потеряли более половины (55-75%) доходов, свидетельствуют данные опроса Европейской бизнес ассоциации (ЕБА), в котором приняли участие 111 компаний-членов ассоциации.

Как сообщила ЕБА в релизе по итогам исследования, проведенного с 15 по 21 мая, 44% потеряли до 50% доходов, еще 7% рассматривают вариант закрытия компании и только у 14% не произошло никаких изменений в работе или даже вырос доход.

В то же время более половины компаний (60%) рассматривают вариант полного или частичного перехода на удаленную или посменную работу, 54% говорят о возобновлении своей офлайн-работы в течение мая-июня.

"Мы видим, что малый бизнес является более гибким. Тогда как крупные компании рассматривают только частичный переход в онлайн, МСБ предприниматели готовы к тотальной диджитализации, если позволяет вид деятельности", – прокомментировала менеджер проекту Unlimit Ukraine Елена Эро.

Согласно результатам опроса, меньше половины компаний смогли сохранить зарплату сотрудникам неизменной - об этом сообщили 48% респондентов, тогда как 29% отметили сокращение зарплат, а 19% отправили работников в неоплачиваемый отпуск.

При этом только 59% респондентов сохранили персонал в неизменном составе, 33% сказали, что пришлось сократить штат, а 6% находятся в поиске новых сотрудников.

"Чтобы достичь докарантинных темпов развития, 38% предпринимателей ответили, что им понадобится один год, 25% - два и более года, 19% - около шести месяцев. Только 3% сообщили, что уровень развития их бизнеса не изменился", – говорится в сообщении ЕБА.

Согласно сообщению, помочь компаниям сможет снижение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда, предоставление более дешевого кредитного ресурса и отмена штрафных санкций за налоговые нарушения до конца года.

Теги: #доход #еба #бизнес
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