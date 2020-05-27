Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) полон решимости оказать быструю поддержку Украине в борьбе против COVID-19 за счет увеличения или перенаправления на медицинское снабжение существующих займов, говорится в официальном пресс-релизе банка в среду.

"Как один из главных финансовых партнеров Украины, ЕИБ принимает неотложные меры для смягчения социально-экономического воздействия пандемии. Кроме экстренной поддержки в борьбе против коронавируса, Европейский инвестиционный банк продолжает работать над текущими проэктами в Украине", - сообщается в документе.

На текущий момент портфель финансирования проектов ЕИБ в Украине составляет 6,4 млрд евро. Проекты ориентированы на социальную и экономическую инфраструктуру, транспорт, развитие местного частного сектора, энергоэффективность и противодействие изменениям климата.

Как сообщалось ранее, ЕИБ утверждает создание Европейского гарантийного фонда в 25 млрд евро для борьбы с кризисом, что позволит группе ЕИБ расширить поддержку малых и средних европейских компаний через дополнительное финансирование в 200 млрд евро