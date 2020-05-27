Совет директоров ЕИБ утверждает создание Европейского гарантийного фонда в 25 млрд евро для борьбы с кризисом

Совет директоров Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) согласовал структуру и бизнес-подход нового Европейского гарантийного фонда для борьбы с экономическими последствиями пандемии COVID-19, сообщил банк в своем пресс-релизе в среду. 23 апреля Европейский совет поддержал создание Фонда как части комплекса мер ЕС в ответ на COVID-19, что позволит группе ЕИБ расширить поддержку малых и средних европейских компаний через дополнительное финансирование в 200 млрд евро.

"Экономический ущерб от пандемии COVID-19 становится все более видимым за день сотни тысяч малых и средних европейских компаний борются за свое выживание. Европейский гарантийный фонд - это своевременный и направленый ​​ответ на их неотложные нужды, который подкрепляет национальные усилия стран-членов ЕС", - сказал президент Европейского инвестиционного банка Вернер Хойер.

В дополнение к основанию гарантийного фонда, группа ЕИБ внедряет экстренный меры, о которых сообщалось в марте 2020 года. Они должны переориентировать имеющиеся гарантии и поддержать компании в ЕС в преодолении последствий кризиса. Первое мероприятие, запущенное ЕИФ (Европейским инвестиционным фондом) 6 апреля, предлагает специальные подкреплены ЕС гарантии для сдерживания влияния пандемии, говорится в пресс-релизе. Они предоставляютя малому и среднему бизнесу и компаниям средней рыночной капитализации в ЕС доступ к финансированию в 8 млрд евро.