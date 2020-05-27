Экономика

16:13 27.05.2020

Глава "Укравтодора" передал в СБУ записи касательно давления на деятельность агентства

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Глава "Укравтодора" передал в СБУ записи касательно давления на деятельность агентства

Глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Александр Кубраков передал в Службу безопасности Украины записи касательно давления на деятельность "Укравтодора".

Как сообщает агентство на своей странице в Facebook в среду, ранее обнародованные на странице Кубракова в Facebook записи разговоров экс-главы ГАК "Автомобильные дороги Украины", президента Всеукраинской дорожной ассоциации Артема Гриненко "подтверждают целенаправленное давление на руководство агентства, которое внедряет высоко квалификационные требования к участникам тендерам на дорожные работы".

Кроме того, агентство считает, что "аргументом по спланированной медийной кампании против "Укравтодора", кроме записей разговоров Гриненко, является также исследование Центра контент-анализа, подтверждающее системный характер размещения негатива в информационном пространстве, интеллектуальным центром распространения которого стал сайт "Наши деньги".

"С полученными материалами команда "Укравтодора" обратилась в Службу безопасности Украины и задекларировала, что не будет отвечать на внешнее давление и не будет играть на интересы отдельных бизнес-груп", - говорится в сообщении.

Так, на записях, обнародованных ранее главой "Укравтодора", Гриненко говорит, что нынешний глава агентства лоббирует "картелизацию" в дорожной отрасли и его задача – "чтобы ушел Кубраков".

"Мне надо, чтобы ушел Кубраков, чтобы мы с моей компанией могли работать, а не то, что он сейчас устроил… Могу сказать точно, что я не буду финансировать какие-то статьи, которые должны были выйти. Бигус (Bigus.info – ИФ) будет исследовать… Мы же сотрудничаем с "Нашими грошыма" как партнеры. Я им даю информацию. Я могу их попросить, я их информирую о ситуации… Я вчера еще вечером закинул, что Кубраков дает аванс 50% только "Автомагистрали" и "Автостраде". Ему с 50% - 10% откат", - сказал Гриненко на записях, обнародованных Кубраковым.

Комментируя данные записи, глава "Укравтодора" ранее также заявил, что журналисты Bihus.info "вылавливали" его под подъездом.

В свою очередь в обнародованном расследовании Bigus.info говорится, что с 85 млрд грн, отведенных на ремонт дорог Украины в 2020 году, около 20% (17 млрд грн) просто" рассеются в тумане".

По данным журналистов, цены на асфальтобетон в крупнейших подрядчиков "Укравтодора" существенно выше, чем у других компаний-ремонтников. А треть всех подрядов "Укравтодора" за два года получили три компании: "Автомагистраль-Юг", "Ростдорстрой" и турецкая группа компаний "Онур".

Государственное агентство автомобильных дорог на это расследование ответило, что "все упреки журналистов не только безосновательны, но и демонстрируют откровенную некомпетентность в выбранной ими теме".

"Укравтодор" пояснил, что с 2020 года обязательной для всех закупок "Укравтодора" является независимая экспертиза, которая проверяет правильность перечня пунктов документации, в частности соответствие определенных цен на материалы. Экспертиза в свою очередь может изменить цену на меньшую: например, показав, где и как можно сэкономить.

"После проведения экспертизы Служба автомобильных дорог формирует ожидаемую стоимость закупки и объявляет тендер. С 2020 года, согласно приказу главы "Укравтодора", справка должна формироваться по каждой закупке. В ней фактически отмечается, как цены в тендере соотносятся с рыночными ценами на материалы. Ведь Служба автодорог всегда должна ориентироваться на самую низкую рыночную цену. Если цена на асфальтобетон в документации выше, чем рыночная, "Укравтодор" просит Службу прояснить эту ситуацию и, при отсутствии адекватных аргументов, изменить цену", - пояснил "Укравтодор".

Теги: #укравтодор #сбу #давление #записи
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