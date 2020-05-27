Экономика

15:55 27.05.2020

Главой "Укринфрапроекта" назначен начальник одного из его отделов Артем Фещенко

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Кабинет министров Украины на заседании в среду назначил главой Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины ("Укринфрапроект") Артема Фещенко, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

"Правительство поддержало решение об определении победителей конкурса на занятие должностей государственной службы категории "А"… Фещенко Артема Валерьевича главой Государственного агентства инфраструктурных проектов", - написал он на своей странице в Facebook.

Согласно декларации Фещенко, ранее он возглавлял одино из отделов "Укринфрапроекта".

Кроме того, сообщил Мокан, Алексей Кузьменков назначен главой Государственного агентства водных ресурсов Украины.

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Интерфакс-Украина
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