Главой "Укринфрапроекта" назначен начальник одного из его отделов Артем Фещенко

Кабинет министров Украины на заседании в среду назначил главой Государственного агентства инфраструктурных проектов Украины ("Укринфрапроект") Артема Фещенко, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

"Правительство поддержало решение об определении победителей конкурса на занятие должностей государственной службы категории "А"… Фещенко Артема Валерьевича главой Государственного агентства инфраструктурных проектов", - написал он на своей странице в Facebook.

Согласно декларации Фещенко, ранее он возглавлял одино из отделов "Укринфрапроекта".

Кроме того, сообщил Мокан, Алексей Кузьменков назначен главой Государственного агентства водных ресурсов Украины.