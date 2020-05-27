Экономика

15:44 27.05.2020

Глава Еврокомиссии предложила инструмент восстановления экономики ЕС в 750 млрд евро

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Глава Еврокомиссии предложила инструмент восстановления экономики ЕС в 750 млрд евро

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предложила в среду создать финансовый инструмент послекризисного восстановления экономики ЕС в 750 млрд евро.

"Из этих 750 млрд евро 500 млрд евро будут составлять субвенции, а 250 млрд евро - займы", - заявила фон дер Ляйен на пленарной сессии Европейского парламента в Брюсселе.

По ее словам, беспрецедентный экономический кризис, начинавшийся как санитарный, требует от стран Евросоюза "совместного прыжка вперед".

"Либо каждый сам по себе, (. . .) либо мы вместе совершим большой шаг вперед", - сказала глава ЕК.

Она отметила, что для нее выбор ясен: надо идти вперед.

Теги: #ес #урсула_ляйен #коронавирус #экономика
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