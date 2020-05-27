Экономика

13:53 27.05.2020

Лагард ждет падения ВВП еврозоны на 8-12% в 2020 году

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Лагард ждет падения ВВП еврозоны на 8-12% в 2020 году

Экономика еврозоны может сократиться на 8-12% в текущем году на фоне негативного влияния пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, заявила председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в среду.

Лагард обрисовала мрачные перспективы развития экономики в ходе онлайн-выступления на мероприятии для молодежи, организованном Европейским парламентом.

По словам главы ЕЦБ, "внезапная остановка экономической активности" спровоцирует рецессию, которая будет вдвое глубже, чем после финансового кризиса 2008 года.

Страны региона столкнутся с "масштабным экономическим кризисом, буквально неслыханным в мирное время по размеру ущерба, который он нанесет", сказала она.

Ранее ЕЦБ рассматривал три сценария прогноза развития экономики в 2020 году: "мягкий", согласно которому снижение ВВП еврозоны составит 5%, "средний", предусматривающий спад ВВП на 8%, и "жесткий", в случае реализации которого ВВП еврозоны упадет на 12%.

Лагард сказала, что "мягкий" сценарий, по ее мнению, уже устарел. Экономика еврозоны, скорее всего, завершит год "где-то между "средним" и "жестким" сценарием".

Она напомнила, что экономика блока сократилась на 4-5% после финансового кризиса более десяти лет назад, отметив, что спад ВВП сейчас, "вероятно, будет вдвое больше".

Теги: #лагард #еврозона #ввп
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