"Укрзализныця" разрабатывает стратегию развития мультимодальных перевозок

АО "Укрзализныця" (УЗ) разрабатывает долгосрочную стратегию развития мультимодальных перевозок, сообщила пресс-служба УЗ со ссылкой на и. о. члена правления компании Романа Веприцкого в среду.

Он, в частности, отметил, что рынок контейнерных перевозок в Украине демонстрирует положительную динамику роста в среднем на 13-15% ежегодно. Соответственно, рост контейнерных перевозок происходит и на железной дороге. Так, за первые четыре месяца 2020 года железной дорогой в составе контейнерных поездов перевезено 90 тыс. TEU, что более чем в два раза превышает объемы перевозок за аналогичный период 2019 года.

"Развитие железнодорожных контейнерных перевозок в Украине должно быть одним из главных направлений "Укрзализныци", однако оно также не должно быть хаотичным. Поэтому сегодня мы прорабатываем стратегию развития мультимодальных перевозок", - сказал Веприцкий во время встречи с представителями грузовладельцев Украины и руководством филиала "Центр транспортного сервиса "Лески".

И. о. члена правления компании также добавил, что стратегия должна решить ряд вопросов для дальнейшего динамического развития контейнерных перевозок.

"Рынок мультимодальных перевозок имеет большой потенциал. Однако для дальнейшего его развития мы должны решить вопросы, связанные с обновлением подвижного состава, строительством сети интермодальных терминалов и техническим оснащением действующих терминалов. Это и есть ключевые направления, над которыми мы работаем в стратегии развития", - отметил Веприцкий.

Он также добавил, что до 2030 года перевозки контейнеров железной дорогой могут достичь 2,8 млн TEU.

"2,8 млн TEU грузов – это оптимистический сценарий, заложенный в стратегии развития "Укрзализныци" на 2019-2023 года. Считаю, что это вполне досягаемые цифры", - сообщил Веприцкий.

Как сообщалось, в 2019 году в составе контейнерных поездов на украинской ж/д было перевезено более 163,3 тыс. TEU контейнерных грузов, что на 71% больше, чем было в 2018 году.