Туроператоры, гостиницы и рестораны Киева недополучили около $1 млрд из-за срыва турсезона - Кличко

Туристические операторы, гостиницы и рестораны Киева недополучили около $1 млрд из-за срыва туристического сезона на фоне пандемии, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Пандемия ощутимо ударила по туристической сфере Киева. По сравнению с прошлым годом турпотока в апреле и мае в нашем городе практически не было. Туроператоры, агентства, гостиницы и рестораны недополучили около $1 млрд. Это потери и для города - поступления от туристического сбора, налогов бизнеса", - сообщил Кличко в ходе брифинга в среду.

Он выразил надежду, что с возобновлением наземного и авиасообщения внутренний и внешний туризм в столице восстановится, при этом снятие ограничений будет происходить постепенно по примеру европейских стран.

Как сообщалось, с 30 мая будет разрешена работа гостиниц в столице.