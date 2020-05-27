Экономика

12:54 27.05.2020

Туроператоры, гостиницы и рестораны Киева недополучили около $1 млрд из-за срыва турсезона - Кличко

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Туроператоры, гостиницы и рестораны Киева недополучили около $1 млрд из-за срыва турсезона - Кличко

Туристические операторы, гостиницы и рестораны Киева недополучили около $1 млрд из-за срыва туристического сезона на фоне пандемии, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Пандемия ощутимо ударила по туристической сфере Киева. По сравнению с прошлым годом турпотока в апреле и мае в нашем городе практически не было. Туроператоры, агентства, гостиницы и рестораны недополучили около $1 млрд. Это потери и для города - поступления от туристического сбора, налогов бизнеса", - сообщил Кличко в ходе брифинга в среду.

Он выразил надежду, что с возобновлением наземного и авиасообщения внутренний и внешний туризм в столице восстановится, при этом снятие ограничений будет происходить постепенно по примеру европейских стран.

Как сообщалось, с 30 мая будет разрешена работа гостиниц в столице.

Теги: #киев #убытки #туроператоры #кличко #карантин
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