ДТЭК призвал регулятора внести изменения в правила рынка для устранения схем по искусственному занижению цен на э/э

ДТЭК призвал народного депутат Андрея Геруса обратиться к регулятору для внесения изменений в правила рынка электроэнергии, которые позволят устранить схемы по искусственному занижению цен.

"Давно известно, что административными манипуляциями рынок на сутки вперед превращен в поле коррупционных схем. Суть его в том, что, пользуясь искусственными дырами в правилах рынка, нечистоплотные трейдеры заявляют на рынке на сутки вперед несуществующие объемы электроэнергии, которые впоследствии НЭК "Укрэнерго" должен продать махинаторам по цене балансирующего рынка. Эта цена на 30% ниже цены РСВ. Более того – оплачивать ее можно не сразу, а с отсрочкой в три недели", - написала директор по коммуникациям "ДТЭК Энерго" Ирина Милютина на своей странице в Facebook.

По ее словам, в частности, схемы с искусственным занижением цен приносят многомиллионные убытки производителям электроэнергии.

"25 мая объем фиктивных операций на рынке на сутки вперед достиг катастрофического уровня – 79%. Бесконечно это безумие продолжаться не может. Андрей Герус, рекомендую Вам обратиться к близкому к Вам НКРЭКУ, чтобы, наконец, прояснить, как в течение шести месяцев в угоду спекулянтам вымывались миллиарды гривень с рынка и как регулятор планирует эту ситуацию исправлять", - отметила Милютина.

Ранее, 26 мая, Герус в связи с резким снижением спроса и цен на рынке электроэнергии призвал Службу безопасности и Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) расследовать возможные манипулятивные действия участников рынка, которые, в частности, входят в "вертикально-интегрированную финансово-промышленную группу".

По его данным, в период 25-26 мая произошел обвал цен на РСВ, в результате которого цена электроэнергии базовой нагрузки 25 мая составила 791 грн/МВт-ч, а 26 мая – 858 грн/МВт-ч, что на 40% и 36% ниже показателей понедельника-вторника прошлой недели. Спрос на э/э в эти дни упал до экстремально низкого уровня 58,4-58,6 МВт-ч, что на 26-50% ниже показателей аналогичных дней прошлой недели.

По мнению Геруса, наблюдающиеся колебания на рынке э/э не отвечают динамике спроса на ресурс на фоне выхода из карантина, начала работы электротранспорта и похолодания и могут быть результатом манипуляций.