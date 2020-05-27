Экономика

11:18 27.05.2020

Ограничения производства атомной энергии упали до исторического минимума

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Ограничения производства атомной энергии упали до исторического минимума

Врио президента НАЭК "Энергоатом" Петр Котин заявил о беспрецедентном ограничении производства атомной энергии на 27 мая.

"Сегодня ограничения, наложенные на нас государством в производстве электроэнергии, упали до исторического минимума – 6630 МВт из 9490 МВт, имеющихся в наличии", – написал он в Facebook в среду утром, передает Энергореформа.

Котин уверен, что это "вряд ли будет способствовать решению финансовых проблем компании и стабильности энергетического рынка страны".

Согласно данным на сайте компании, 27 мая на атомных станциях Украины в работе находятся 10 из 15 энергоблоков.

Как сообщалось, на днях в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" Котин назвал дискриминационной по отношению к атомной отрасли существующую схему работы на энергорынке и высказался в поддержку перехода на финансовый механизм ПСО.

"Пока мы вынуждены работать в ограниченном режиме. С одной стороны, мы ограничены во входе на рынок, а с другой – нам серьезно урезали объемы производимой электроэнергии", – сказал глава "Энергоатома", добавив: это означает, что выход из кризиса осуществляется за счет атомной генерации.

"Вследствие этого государство недополучит налоги, а перспективная отрасль, которая производит дешевую и экологичную электроэнергию, является одним из столпов отечественной экономики, окажется в упадке, чего мы ни в коем случае не должны допустить", – считает Котин.

При этом он отметил, что к мнению "Энергоатома" в Минэкоэнерго не прислушиваются и не учитывают, а проблемы не понимают, и объяснил это отсутствием в министерстве специалистов по атомной энергетике.

Со своей стороны, НАЭК "Энергоатом" намерена в июне вернуться к поставкам ГП "Гарантированный покупатель" электроэнергии в рамках специальных обязательств (ПСО) в полном объеме, сняв ограничения в продаже "ГарПоку", введенные со средины февраля.

Теги: #электроэнергия #энергетика #энергоатом
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