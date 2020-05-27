Глава номинационного комитета "Укрнафты" попытается переубедить набсовет продолжить проведенный уже на 95% конкурс по отбору CEO

Независимый член наблюдательного совета "Укрнафты" Андрей Бойцун, возглавляющий комитет по назначениям и вознаграждениям, раскритиковал решение набсовета от 20 мая о приостановке конкурса по отбору главы правления (CEO), который проведен уже на 95%, и попытается переубедить набсовет и довести конкурс до конца.

"Я рассчитываю на решение вопроса в пользу продолжения поиска. Это в интересах компании. И поэтому, я буду пытаться переубедить набсовет собраться, довести поиск до конца, и всему миру показать, что у нас был самый прозрачный в мире конкурс. В результате которого избран самый лучший СЕО. Не важно, какая у него фамилия – главное, чтобы с ним компания показала отличный результат", – сказал Бойцун в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его мнению, отсутствует необходимость прекращать конкурс в связи коронавирусом, когда мир постепенно выходит из карантина, назначать главой правления на неопределенный срок и с неопределенными условиями Геза, который более года возглавляет компанию в статусе вр.и.о., и проводить потом новый конкурс, который потребует новых расходов и доверие к которому будет подорвано.

Бойцун добавил, что его предложение провести набсовету собеседование с отобранными пятью кандидатами и Гезом перед принятием решения, было отвергнуто.

"Если сравнить с футболом, то выглядит так, что за один тур до конца чемпионата ситуацию заморозили, а команду с условного 9-го места просто решили "назначить" чемпионом", – привел аналогию глава номинационного комитета.

Он сообщил, что инициаторами прекращения конкурса и назначения Геза главой правления были представители миноритарных акционеров, однако исход голосования на набсовете решил голос одного из трех представителей мажоритария – НАК "Нафтогаз Украины", который поддержал двух представителей миноритариев и трех независимых членов, номинированных миноритариями. Бойцун уточнил, что против отмены конкурса помимо него проголосовало еще два независимых члена, номинированных "Нафтогазом" (экс-замминистра финансов Елена Макеева и экс-глава НКЦБФР Олег Мозговой), а также глава набсовета, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Глава комитета указал, что согласно выпущенному "Укрнафтой" без согласования с набсоветом пресс-релизу, ожидается согласование трудовых условий трудоустройства Геза в должности главы правления. По словам Бойцуна, на этой неделе должно пройти заседание набсовета, которое может поручить номинационному комитету разработать существенные условия контракта с Гезом.

"А если мы не договоримся с ним по этим условиям? Какой релиз тогда дадим? Я поэтому и считаю этот вопрос не закрытым, хотя бы по этим процедурным причинам. К тому же, у нас есть комитет по этике, и в его положении написано, что такое назначение должно проходить комитет по этике. Это условие также не было выполнено – нужно разбираться", – сказал независимый член набсовета.

Бойцун отметил, что планирует еще раз обращаться к членам набсовета, который, по его словам, очень слаженно работал в прошлом году.

"Есть команда, с который ты хочешь прийти к победе, но сейчас часть этой команды берет и разворачивается назад. Поэтому если не удастся всей командой победить, то, к сожалению, остается только возможность отмежеваться от поражения", – сказал он.

По его мнению, такое решение набсовета "Укрнафты" должно заинтересовать правление и наблюдательный совет "Нафтогаза", чтобы с ним разобраться, так как раньше мажоритарий говорил, что выступает за прозрачный конкурс.

Бойцун также уточнил, что в рамках конкурса по отбору CEO первоначально была на отдельном конкурсе отобрана из шести кандидатов компания-рекрутер – Boyden, которая предоставляла "Укрнафте" услуги с четырьмя офисами – в Хьюстоне (США, два партнера), Лондоне (Великобритания), Ставангере (Норвегия) и Киеве.

В результате рекрутеры подали так называемый "длинный список" из 179 кандидатов, включая внутренних, из которого они затем составили нам "приоритезированный список" из 26 кандидатов. На конкурсе также рассматривались бывший и сегодняшний менеджмент самой "Укрнафты" (среди которых был Гез), а также два кандидата, предложенные самой компанией.

Как сообщалось, акционеры "Укрнафты" с 30 апреля 2019 года прекратили полномочия главы правления Марка Роллинса и избрали вр.и.о. Геза, который с октября 2017 года занимал должность исполнительного вице-президента компании по вопросам сбыта.

"Укрнафта" в 2019 году увеличила добычу нефти и конденсата на 4,7% (на 0,068 млн тонн) по сравнению с 2018 годом – до 1,516 млн тонн, природного газа – на 7,5% (на 0,081 млрд куб. м), до 1,163 млрд куб. м, производство сжиженного газа – на 1,8% (на 2 тыс. тонн), до 112 тыс. тонн.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций.

Полностью интервью с Андреем Бойцуном читайте на сайте агентства "Интерфакс-Украина" www.interfax.com.ua