Экономика

09:33 27.05.2020

"Укрзализныця" возобновила работу железнодорожных билетных касс

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"Укрзализныця" возобновила работу железнодорожных билетных касс

"Укрзализныця" с 27 мая возобновила работу железнодорожных билетных касс на вокзалах.

"С 8 утра сегодняшнего дня мы открыли железнодорожные кассы на всех вокзалах страны. Работники обеспечены средствами индивидуальной защиты, рядом с кассами расположены антисептики, нанесена разметка для обеспечения дистанциӥ между пассажирами", - цитируется в сообщении на сайте компании исполняющий обязанности председателя правления компании Иван Юрик.

Пассажирам, которые будут обращаться в железнодорожные кассы без средств индивидуальной защиты, в частности, без масок, билеты не будут продаваться.

Как сообщалось, "Укрзализныця" уже открыла продажу билетов на пять скоростных поездов категории "Интерсити +" и девять ночных поездов, которые начнут курсирование с 1 июня 2020 года.

Теги: #укрзализныця #кассы
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