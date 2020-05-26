Экономика

19:14 26.05.2020

Fitch сохранило прогноз цен на нефть, изменило для евро и фунта

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Fitch сохранило прогноз цен на нефть, изменило для евро и фунта

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings по-прежнему прогнозирует среднюю цену нефти марки Brent по итогам 2020 года на уровне $35 за баррель, говорится в Мировом экономическом прогнозе (Global Economic Outlook, GEO).

В следующем году ожидается повышение до $45 за баррель. Средний уровень за 2019 год составлял $64,1 за баррель.

По оценкам аналитиков агентства, курс японской нацвалюты на конец текущего года будет находиться в районе 107 иен/$1 и останется на этом же уровне через год. В 2019 году он составлял 109,1 иены.

Прогноз для китайской валюты на конец текущего года остался на уровне 7,1 юаня/$1, а на конец 2021 года - 7,2 юаня/$1. В прошлом году курс в среднем был равен 6,99 юаня.

В то же время курс фунта стерлингов аналитики агентства теперь ожидают на уровне $1,2 в этом и следующем году против $1,23 при публикации предыдущего GEO в конце апреля. В прошлом году британская нацвалюта стоила в среднем $1,31.

Единая европейская валюта в ближайшие два года будет стоить 0,92 евро/$1 (против ранее ожидавшихся 0,9 евро/$1). В 2019 году курс составлял 0,89 евро.

Теги: #fitch_ratings #валюта #нефть #мир
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