Экономика

19:02 26.05.2020

Главный экономист ЕЦБ считает, что экономика еврозоны в апреле достигла дна

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Главный экономист ЕЦБ считает, что экономика еврозоны в апреле достигла дна

Экономика еврозоны, возможно, достигла дна в прошлом месяце, полагает главный экономист Европейского центрального банка (ЕЦБ) Филип Лейн.

"Я думаю, это очевидно, кстати, что абсолютное дно было достигнуто в апреле", - сказал он в ходе интервью для конференции Института международных финансов.

По словам Лейна, которые приводит MarketWatch, основная неопределенность заключается в том, что произойдет в следующем году и как быстро экономики региона смогут восстановиться.

Ранее Лейн прогнозировал, что экономике еврозоны может потребоваться три года на полное восстановление после "беспрецедентного и тяжелого шока", вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Опрос аналитиков, проведенный ЕЦБ в период с 31 марта по 7 апреля, указал на резкое ухудшение их ожиданий для ВВП еврозоны. Согласно консенсус-прогнозу экспертов, экономика еврозоны сократится на 5,5% в текущем годую

Тем временем председатель ЕЦБ Кристин Лагард заявила в ходе пресс-конференции по итогам заседания 30 апреля, что падение ВВП еврозоны в текущем году может составить от 5% до 12%.

Теги: #ецб #мнение #экономика
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