Fitch ухудшило прогноз падения мирового ВВП до 4,6% в 2020г, но спад близок к завершению

Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз падения мирового ВВП в текущем году до 4,6% по сравнению с ожидавшимся в конце апреля снижением на 3,9%, сообщается в докладе Global Economic Outlook (GEO).

При этом в нем отмечается, что спад в глобальной экономической активности близок к достижению дна.

Негативный пересмотр прогноза отражает ухудшение прогнозов для экономик еврозоны, Великобритании и, что более важно, развивающихся стран (emerging markets) за исключением Китая.

Как ожидается, ВВП еврозоны снизится в этом году на 8,2% (ранее - на 7%). Это отражает поступающие данные, которые указывают на более значительное, чем предполагалось, снижение активности во Франции, Италии и Испании на фоне более жестких ограничений по сравнению с рядом других государств. Аналитики агентства ожидают, что ВВП Испании в 2020 году снизится на 9,6% (по сравнению с 7,5% в апрельском GEO), в Италии - на 9,5% (8%) и во Франции - на 9% (7%).

"Локдаун в Великобритании также, видимо, продлится дольше, чем предполагалось ранее. Учитывая резкое падение ВВП в марте, о котором сообщило Национальное статистическое управление, мы теперь предполагаем, что экономика сократится на 7,8% в этом году (по сравнению с прежним прогнозом 6,3%)", - говорится в отчете.

Fitch ожидает падения в emerging markets (без КНР) в этом году на 4,5% против прогнозировавшихся ранее 1,9%. Этот значительный пересмотр отражает ухудшение ситуации в области здравоохранения во многих крупнейших странах данной категории за последний месяц или более, включая Бразилию, Индию и РФ.

Наиболее существенно был пересмотрен прогноз для индийской экономики - до падения на 5% в текущем финансовом году, который завершится 31 марта 2021 года), против прежде предполагавшегося роста на 0,8%.

Снижение ВВП России пересмотрено до 5% с ранее предполагавшихся 3,3%, Бразилии - до 6% с 4%.

Оценки изменения объемов экономик Китая, США, Японии, Австралии, Южной Кореи и ЮАР остались на прежнем уровне. Ожидается, что ВВП КНР увеличится на 0,7%, американская экономика упадет на 5,6%, японская - на 5%.

В связи с этим "наши оценки глобальных экономически перспектив начинают стабилизироваться после ряда пересмотров в сторону ухудшения в рамках последних обновлений GEO", говорится в сообщении.

"Это согласуется с другими доказательствами того, что коллапс в мировой экономической активности, возможно, близок к завершению. Ряд первых экономических индикаторов за май немного улучшились по сравнению с апрелем, а ежедневные данные показывают увеличение числа посещений потребителями магазинов и мест отдыха в еврозоне и США после ослабления ограничительных мер в конце апреля - начале мая", - отмечается в обзоре.

Также последние данные указывают на то, что экономика США во втором квартале упадет на 10% в годовом выражении. Это соответствует прежнему прогнозу агентства.

Объемы количественного смягчения (QE) в мире в 2020 году достигнут $6 трлн, прогнозирует Fitch. Это примерно половина той суммы, которую в совокупности потратили Федеральная резервная система США, Европейский центральный банк, Банк Англии и Банк Японии на аналогичные цели в 2009-2018 гг.

"Тем не менее, возвращение к экономической нормальности вероятно будет медленным и неравномерным процессом", - сообщается в отчете.

Fitch прогнозирует повышение глобального ВВП в 2021 году на 5,1%, в том числе рост в еврозоне и США составит около 4%. Однако маловероятно, что довирусный уровень экономики будет достигнут до середины 2022 года в США, в Европе это произойдет существенно позже, несмотря на масштабные меры поддержки со стороны властей.

"Агрессивное возрождение вируса, которое потребует существенного расширения или возобновления национальных локдаунов, приведет к значительно худшим последствиям. Наш негативный сценарий предполагает падение ВВП на 12% в США и Европе в 2020 году и глобального ВВП - более чем на 9%", - говорится в обзоре.