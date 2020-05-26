Кабмин 27 мая представит программу стимулирования экономики для преодоления последствий пандемии Covid-19

Кабинет министров на заседании 27 мая представит программу стимулирования экономики для преодоления последствий пандемии коронавирусной болезни Covid-19, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"На завтрашнем заседании правительства мы представим программу стимулирования экономики для преодоления последствий пандемии Covid-19. К формированию программы мы подошли комплексно и создавали ее в четыре этапа. Ведь это тот случай, когда нам нужна качественная дорожная карта", - написал Шмыгаль на своей странице в Facebook.

По словам премьера, на первом этапе правительство провело тщательный сбор информации, по итогам чего был сформирован идейный каркас программы.

"Далее мы его систематизировали и провели анализ, где каждая рабочая группа из ведущих специалистов, десятков ассоциаций, мозговых центров, представителей среднего и крупного бизнеса в своей ведущей отрасли наработала список инициатив", - добавил премьер.

На заключительном этапе в правительстве отобрали инициативы в соответствии с Конституцией Украины, нормами международного права, принципами честной конкуренции и другими важными принципами.

"Стратегия, которую мы представляем, содержит комплексный ответ на все аспекты кризисных явлений, которые происходят в нашей стране. Результат этой работы будет доработан экспертной средой и подан в Верховную Раду для дальнейшей работы", - добавил Шмыгаль.