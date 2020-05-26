Экономика

13:39 26.05.2020

Американская торговая палата призвала правительство избежать одностороннего резкого снижения "зеленых" тарифов

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Американская торговая палата призвала правительство избежать одностороннего резкого снижения "зеленых" тарифов

Американская торговая палата в Украине (АТП) призывает правительство поддержать предложения инвесторов по добровольной реструктуризации условий поддержки возобновляемой энергетики и заключить соглашение, направленное на урегулирование кризиса в этом секторе.

"Мы надеемся, что правительство не допустит одностороннего резкого снижения тарифов, что может негативно повлиять на жизнеспособность проектов ВИЭ и причинить длительный вред инвестиционной среде в Украине", – заверил президент АТП Андрей Гундер, слова которого приведены в сообщении палаты во вторник.

По мнению АТП, последние разработанные инвесторами предложения отображают предельно допустимые пределы условий добровольной реструктуризации зеленых тарифов, учитывающие расчет прибыли, профиль инвестрисков в Украине и необходимость решения дефицита ГП "Гарантированный покупатель".

"Компании-члены палаты из сектора ВИЭ считают такие предложения оптимальным решением, которое могло бы быть взаимоприемлемым для изменения нормативно-правового регулирования рынку, сохранения инвестиционного климата в секторе возобновляемой энергетики Украины, соблюдение государственных гарантий и предупреждения инициации многочисленных судовых исков против Украины в международных арбитражных судах", – подчеркивается в сообщении.

В нем также отмечается, что компании-члены комитета АТП по вопросам возобновляемой энергетики принимали активное участие в дискуссиях с представителями Офиса президента Украины, парламента и правительства с целью достижения взаимоприемлемых решений текущих проблем в сфере ВИЭ с учетом долгосрочного и прогнозированного регулирования сектора.

Как сообщалось, группа международных инвесторов, эксплуатирующих и строящих в Украине объекты возобновляемой энергетики общей установленной мощностью свыше 2 ГВт, обратилась к правительству с просьбой скорейшего подписания меморандума об урегулировании проблемных вопросов в сфере ВИЭ.

Среди авторов письма (всего 15 подписантов) Emsolt (Турция), NBT, Scatec Solar (обе – Норвегия), TIU Canada (Канада), VR Capital (США), Vindkraft (Швеция), Total Eren (Франция).

Среди прочего, инвесторы предлагают относительно введенных в эксплуатацию в 2017-2019 годах СЭС снижение "зеленого тарифа" (з/т) на 12,5% и 15% (соответственного для СЭС мощностью до 10 МВт и свыше 10 МВт), для ВЭС – на 7,5% с пролонгацией действия з/т на 2 года.

Для объектов ВИЭ, введенных в эксплуатацию в 2020-2022 годах, предлагается не изменять з/т, поскольку в 2020 году согласно законодательству тариф ранее был снижен на 25% и 10% для СЭС и ВЭС соответственно, либо изменить его минимально – на 2,5%. При этом установить 50% ответственность за небалансы с 2021 года, и 100% – с 2022 года, погрешность прогнозирования оставить на уровне 10% для ВЭС и 5% для СЭС. Вместе с тем инвесторы категорически настаивают на недопустимости изменений этого показателя.

Кроме того, подписанты письма согласны на завершение срока строительства СЭС до 1 июля 2020 года с возможным продлением на 1 месяц из-за карантина, ВЭС – до конца 2022 года.

При этом они категорически против безоплатных ограничений производства электроэнергии ВИЭ.

"Какие-либо отклонения от вышеуказанных "красных линий", к сожалению, могут привести к дефолту проектов, и в этом случае мы будем обязаны защитить наши инвестиции через правовые механизмы и в соответствии с международными договорами, участником которых является Украина", – подчеркивается в письме.

Теги: #атп #энергетика #инвесторы
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