Госдолг Украины в апреле-2020 снизился на 2,7% в гривне и вырос на 1,3% в долларовом эквиваленте - Минфин

Совокупный государственный долг Украины в апреле 2020 года снизился на 2,7% в гривне - до 1,196 трлн грн, а в долларовом эквиваленте вырос на 1,3% - до $81,4 млрд, сообщило Министерство финансов на сайте.

"Традиционно ключевым фактором влияния на состояние госдолга были колебания на валютном рынке. По данным НБУ, ревальвация гривни по отношению к доллару США в апреле 2020 года составила 4,04%", - пояснил Минфин в сообщении.

Минфин также указал, что из четырех запланированных на апрель аукционов был проведен лишь один. По итогам аукциона 28 апреля на финансирование госбюджета было привлечено 9,8 млрд грн.

"Более половины привлеченных средств - облигации государственного внутреннего займа номинированные в гривне. Средневзвешенная ставка доходности по трехмесячным бумагам составила 11,24%, а сумма привлеченных ресурсов - более 5,3 млрд грн. Еще около 4,5 млрд грн государственный бюджет получил от размещения шести- и восьмимесячных облигаций, номинированных в долларах США. Средневзвешенная ставка доходности по этим бумагам составила 3,29% и 3,5% соответственно", - указано в сообщении Минфина.

Погашения в апреле составили 9,9 млрд грн - по госдолгу и 9 млрд грн за обслуживание.

"Для обеспечения стабильности государственных финансов среди внешних источников финансирования приоритетом для Министерства финансов остается сотрудничество с международными финансовыми организациями и странами-партнерами", - добавили в Минфине.