Экономика

10:48 26.05.2020

Аппараты ИВЛ от "Vodafone Украина" доставили в украинские больницы

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Аппараты ИВЛ от "Vodafone Украина" доставили в украинские больницы

Мобильный оператор компания "Vodafone Украина" обеспечил аппаратами искусственной вентиляции легких опорные больницы во Львове, Луцке, Житомире и Харькове в рамках кампании помощи стране в борьбе с Covid-19.

"Сегодня медицинское оборудование доставлено в Харьковскую областную клиническую инфекционную больницу. Накануне три аппарата были переданы Львовской областной инфекционной больнице, больнице №1 Житомирского городского совета и Волынской областной инфекционной больнице", - отмечается в сообщении оператора.

Четыре ИВЛ были заказаны и приобретены непосредственно у немецкой компании-производителя еще в марте этого года. В связи с большим спросом на качественное медицинское оборудование и европейскими квотами на экспорт медицинской аппаратуры, ИВЛ прибыли в Украину только в начале этого месяца.

Покупка медицинских аппаратов, их транспортировка непосредственно в медицинские учреждения происходили в сотрудничестве с "Украинской биржей благотворительности". Также специалисты УББ помогли с выбором больниц, которым были наиболее необходимы аппараты искусственной вентиляции легких.

В общем итоге "Vodafone Украина" совместно с акционером – группой компаний NEQSOL Holding – выделила 33 млн гривен для помощи и поддержки больниц и врачей. Также компания запустила и продолжает внедрять инициативы, способные поддержать Украину и украинцев во время карантина. Предварительно вклад компании в качестве социальной поддержки оценивается в сумму около 30 млн гривен. Таким образом, общая сумма помощи на 22 мая составляет 63 млн гривен.

Теги: #коронавирус #vodafone_украина #гумпомощь #ивл
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