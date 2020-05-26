Аппараты ИВЛ от "Vodafone Украина" доставили в украинские больницы

Мобильный оператор компания "Vodafone Украина" обеспечил аппаратами искусственной вентиляции легких опорные больницы во Львове, Луцке, Житомире и Харькове в рамках кампании помощи стране в борьбе с Covid-19.

"Сегодня медицинское оборудование доставлено в Харьковскую областную клиническую инфекционную больницу. Накануне три аппарата были переданы Львовской областной инфекционной больнице, больнице №1 Житомирского городского совета и Волынской областной инфекционной больнице", - отмечается в сообщении оператора.

Четыре ИВЛ были заказаны и приобретены непосредственно у немецкой компании-производителя еще в марте этого года. В связи с большим спросом на качественное медицинское оборудование и европейскими квотами на экспорт медицинской аппаратуры, ИВЛ прибыли в Украину только в начале этого месяца.

Покупка медицинских аппаратов, их транспортировка непосредственно в медицинские учреждения происходили в сотрудничестве с "Украинской биржей благотворительности". Также специалисты УББ помогли с выбором больниц, которым были наиболее необходимы аппараты искусственной вентиляции легких.

В общем итоге "Vodafone Украина" совместно с акционером – группой компаний NEQSOL Holding – выделила 33 млн гривен для помощи и поддержки больниц и врачей. Также компания запустила и продолжает внедрять инициативы, способные поддержать Украину и украинцев во время карантина. Предварительно вклад компании в качестве социальной поддержки оценивается в сумму около 30 млн гривен. Таким образом, общая сумма помощи на 22 мая составляет 63 млн гривен.