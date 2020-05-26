Китай уже потратил на поддержку экономики $826,7 млрд, НБК будет активнее помогать малому бизнесу

Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) примет дополнительные меры для поддержки бизнеса, пытающегося справиться с последствиями эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19, заявил глава НБК И Ган.

В частности, НБК предоставит малому бизнесу отсрочку платежей по кредитам, расширит систему госгарантий по займам, а также поможет небольшим компаниям с выпуском облигаций.

Отвечая на вопрос китайских СМИ о масштабе стимулов, принятых в КНР, в сравнении с другими крупными экономиками мира, И Ган ответил, что Пекин направил на меры поддержки экономики в общей сложности порядка 5,9 трлн юаней ($826,7 млрд) за счет вливаний в финансовую систему и стимулирования выдачи банками дешевых кредитов.

По его словам, китайские банки пролонгировали кредиты малому бизнесу на сумму более 1,2 трлн юаней.

Объем ВВП Китая в первом квартале 2020 года упал впервые более чем за 40 лет на фоне кризиса, вызванного коронавирусом, - на 6,8% в годовом выражении.

На прошлой неделе премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что власти страны не станут устанавливать целевой показатель для темпов роста ВВП на 2020 год из-за последствий эпидемии для экономики страны.