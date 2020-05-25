Экономика

21:05 25.05.2020

Закон об усовершенствовании администрирования налогов требует срочных изменений – Саакашвили

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Закон об усовершенствовании администрирования налогов требует срочных изменений – Саакашвили

Налоговый закон 466-ІХ (законопроект 1210) значительно увеличивает полномочия налоговых органов и усложняет администрирование налогов, поэтому изменения в него нужно вносить срочно, полагает глава исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михеил Саакашвили.

"Его (закон – ИФ-У) нужно менять срочно... Налоговая получила право закручивать гайки, презумпция вины перекладывается на налогоплательщика, потому что надо доказывать что-то налоговой", - сказал Саакашвили в эфире "Украина 24" в понедельник.

"Точно знаю, что президент его не хотел подписывать", - добавил он, однако отметил, что принятие этого закона было одним из предварительных условий заключения нового соглашения с Международным валютным фондом.

По мнению главы комитета Нацсовета реформ, в ситуации коронакризиса нелогично увеличивать налоговую нагрузку и контроль фискальных органов.

В то же время Саакашвили озвучил несколько идей относительно реформы таможенных органов, в том числе - упрощение таможенных формальностей и отказ от таможенных брокеров.

Как сообщалось, президент 21 мая подписал скандальный закон с поправками в Налоговый кодекс об усовершенствовании администрирования налогов и устранении технических несогласованностей в налоговом законодательстве, принятый 16 января этого года.

Теги: #саакашвили #реформы
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