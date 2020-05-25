Одним из характерных явлений "карантинного" рынка труда стала быстрая смена приоритетов –исследование

Одним из характерных явлений "карантинного" рынка труда стала быстрая смена приоритетов и неравномерность, когда в одних областях количество вакансий уменьшалось более чем вдвое, а в других возрастало втрое, отмечает международный кадровый портал hh.ua.

Согласно пресс-релизу портала, наиболее активный поиск IT-специалистов наблюдался в начале карантина, во второй половине марта, когда количество вакансий увеличилось на 125%. Однако уже в апреле динамика роста количества вакансий ощутимо замедлилась: по сравнению с мартом их количество возросло лишь на 32%. В первой половине мая доля этой профессиональной сферы в общем объеме вакансий и количество предложений о работе IT несколько упали: в пределах 2-4%.

Помимо того, отмечает пресс-служба, с началом карантина доля профсферы "Производство" в общем объеме вакансий сократилась с 6% в феврале до 4% в марте. Однако уже в апреле ситуация в этой отрасли улучшилась, а количество вакансий выросло более чем вдвое (на 105%). В мае предложений работы в профсфере "Производство" также стало больше (на 14%), а доля увеличилась до 7%.

Доля профсферы "Транспорт" в середине марта уменьшилась на 2%, но уже в апреле, когда компании активно начали развивать сегмент онлайн-доставки, логистов, водителей, курьеров искали чаще - количество предложений работы для них выросло почти вдвое (на 95%);

Курьеров, переводчиков, секретарей, операторов колл-центров и т.п. активно искали в апреле: в этот период больше компаний смогли перестроить бизнес на e-commerce направление и поэтому возросла потребность в специалистах, которые будут обрабатывать соответствующие заказы. А вот уже в мае количество предложений о работе для них несколько уменьшилось (на 15%).

К марту "Медицина" не фигурировала в ТОП-10 самых популярных профсфер, однако с началом карантина количество предложений в ней возросло на 128%. Затем темпы размещения новых вакансий несколько замедлились: + 51% в апреле и + 6% в мае;

По состоянию на середину мая в ТОП-5 профсфер по динамике роста количества вакансий по сравнению с апрелем вошли: "Безопасность" (+ 20%,) "Рабочий персонал" (+ 19%), "Транспорт" (+ 17%), "Производство" (+ 16%), "Маркетинг" (+ 15%).

В ТОП-5 сфер-работодателей по динамике роста количества вакансий по сравнению с апрелем вошли «Товары народного потребления (непищевые)" (+ 57%), "Розничная торговля» (+ 48%), "Движение, логистика" (+ 37%), "Сельское хозяйство" (+ 30%), "Продукты питания" (+20%).