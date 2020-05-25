Экономика

16:13 25.05.2020

"Укрзализныця" начнет продавать билеты после получения решения всех областных комиссий по техногенно-экологической безопасности - Криклий

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"Укрзализныця" начнет продавать билеты после получения решения всех областных комиссий по техногенно-экологической безопасности - Криклий

АО "Укрзализныця" (УЗ) начнет продажу билетов, как только получит решение от всех областных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своем Telegram-канале в понедельник.

"Ждем решения!" - добавил министр.

Ранее Криклий заявлял, что повышения стоимости железнодорожных билетов после окончания карантина не будет.

Согласно решению Кабинета министров, с 1 июня планируется возобновление железнодорожных пассажирских перевозок в городском, региональном, дальнем внутреннем и межобластном сообщении, а также межобластных пассажирских перевозок автомобильным транспортом (с учетом ограничений в 50% мест при перевозке в регион, в котором не действует ослабление противоэпидемических мероприятий).

Теги: #коронавирус #укрзализныця #криклий
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