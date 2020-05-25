Либерализация рынка газа для населения поставит в центре клиента вместо поставщика – топ-менеджер "Нафтогаза"

Запланированная с 1 июля 2020 года либерализация рынка природного газа для бытовых потребителей переместит в центр клиента вместо поставщика, убежден главный операционный директор - исполнительный директор по трансформации группы "Нафтогаз" Отто Ватерландер.

"Украинец как клиент должен быть в центре рынка. Не он должен обивать пороги газсбытов и регулятора, чтобы расторгнуть или заключить договор, а наоборот - его почтовый ящик должен ломиться от акционных писем о лучших условиях, дополнительных опциях и скидках", - написал он в колонке на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Топ-менеджер "Нафтогаза" напомнил, что украинский рынок газа существенно изменился за последние шесть лет: доступ к газотранспортной системе (ГТС) демонополизирован, десятки украинских и иностранных трейдеров импортируют газ из Европы, сотни поставщиков конкурируют ценами и сервисом за украинского клиента.

"Но все это - в секторе промышленности и бизнеса. Между тем украинские домохозяйства до сих пор закреплены за региональными поставщиками. Из-за нескольких противоречивых норм в правилах поставки газа украинцам крайне сложно реализовать свое право самостоятельно менять поставщика", - отметил он.

Ватерландер убежден, что либерализация рынка с последующим стимулированием эффективной конкуренции среди поставщиков позволит клиенту получать самую низкую цену.

"Но вместо логического решения этого вопроса мы слышим критику дальнейшего открытия рынка газа для населения: якобы в случае смены поставщика или украинцы перестанут платить за газ, или новые поставщики окажутся недобросовестными. Мировая практика показывает, что эти проблемы решает свободный рынок - свобода выбора поставщика, конкуренция, улучшение сервисных услуг для клиентов. То есть, чтобы украинцы получили честную и рыночную цену газа, требуется большое количество игроков - как и на любом рынке продуктов или услуг. Только при таких условиях поставщик максимально гибкий, экономный, инновационный и удобный для клиента", - подчеркнул он.

По его словам, "Нафтогаз" готов быть двигателем реформы рынка газа для населения, в частности, взяв на себя роль поставщика "последней надежды", который гарантирует обеспечение газом любого клиента, оставшегося без поставщика. Параллельно компания будет способствовать увеличению конкуренции в розничном сегменте всех регионов страны.

"Необходимо позволить клиенту свободно и быстро - "в один клик" - переходить к новому поставщику. Все операции, без дополнительного присутствия абонента, могут между собой провести операторы газотранспортной и газораспределительной сети, новый и предыдущий поставщики. Если промышленным клиентам для перехода достаточно передать поставщику EIC-код, этого должно быть достаточно и для домохозяйства", - отметил Ватерландер.

Как сообщалось, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в конце апреля призвал энергорегулятора ускорить принятие решений, которые снимут ограничения по возможности смены бытовыми потребителями (населением) поставщика газа.

По словам главы НАК, речь идет об отмене нормы, которая не позволяет сменить поставщика при наличии какой-либо задолженности, что дает газсбытам преимущество по удержанию клиентов, особенно в период карантина, когда у потребителя может не быть дохода для оплаты счетов.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.