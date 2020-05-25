Экономика

16:04 25.05.2020

Либерализация рынка газа для населения поставит в центре клиента вместо поставщика – топ-менеджер "Нафтогаза"

3 мин читать
Либерализация рынка газа для населения поставит в центре клиента вместо поставщика – топ-менеджер "Нафтогаза"

Запланированная с 1 июля 2020 года либерализация рынка природного газа для бытовых потребителей переместит в центр клиента вместо поставщика, убежден главный операционный директор - исполнительный директор по трансформации группы "Нафтогаз" Отто Ватерландер.

"Украинец как клиент должен быть в центре рынка. Не он должен обивать пороги газсбытов и регулятора, чтобы расторгнуть или заключить договор, а наоборот - его почтовый ящик должен ломиться от акционных писем о лучших условиях, дополнительных опциях и скидках", - написал он в колонке на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Топ-менеджер "Нафтогаза" напомнил, что украинский рынок газа существенно изменился за последние шесть лет: доступ к газотранспортной системе (ГТС) демонополизирован, десятки украинских и иностранных трейдеров импортируют газ из Европы, сотни поставщиков конкурируют ценами и сервисом за украинского клиента.

"Но все это - в секторе промышленности и бизнеса. Между тем украинские домохозяйства до сих пор закреплены за региональными поставщиками. Из-за нескольких противоречивых норм в правилах поставки газа украинцам крайне сложно реализовать свое право самостоятельно менять поставщика", - отметил он.

Ватерландер убежден, что либерализация рынка с последующим стимулированием эффективной конкуренции среди поставщиков позволит клиенту получать самую низкую цену.

"Но вместо логического решения этого вопроса мы слышим критику дальнейшего открытия рынка газа для населения: якобы в случае смены поставщика или украинцы перестанут платить за газ, или новые поставщики окажутся недобросовестными. Мировая практика показывает, что эти проблемы решает свободный рынок - свобода выбора поставщика, конкуренция, улучшение сервисных услуг для клиентов. То есть, чтобы украинцы получили честную и рыночную цену газа, требуется большое количество игроков - как и на любом рынке продуктов или услуг. Только при таких условиях поставщик максимально гибкий, экономный, инновационный и удобный для клиента", - подчеркнул он.

По его словам, "Нафтогаз" готов быть двигателем реформы рынка газа для населения, в частности, взяв на себя роль поставщика "последней надежды", который гарантирует обеспечение газом любого клиента, оставшегося без поставщика. Параллельно компания будет способствовать увеличению конкуренции в розничном сегменте всех регионов страны.

"Необходимо позволить клиенту свободно и быстро - "в один клик" - переходить к новому поставщику. Все операции, без дополнительного присутствия абонента, могут между собой провести операторы газотранспортной и газораспределительной сети, новый и предыдущий поставщики. Если промышленным клиентам для перехода достаточно передать поставщику EIC-код, этого должно быть достаточно и для домохозяйства", - отметил Ватерландер.

Как сообщалось, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в конце апреля призвал энергорегулятора ускорить принятие решений, которые снимут ограничения по возможности смены бытовыми потребителями (населением) поставщика газа.

По словам главы НАК, речь идет об отмене нормы, которая не позволяет сменить поставщика при наличии какой-либо задолженности, что дает газсбытам преимущество по удержанию клиентов, особенно в период карантина, когда у потребителя может не быть дохода для оплаты счетов.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Теги: #нафтогаз #газ #рынок_газа
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:20 25.05.2020
"Нафтогаз" в июне снизит цену на газ для промышленности на 20%

"Нафтогаз" в июне снизит цену на газ для промышленности на 20%

19:10 22.05.2020
В Украине цена газа для населения и тепловиков в мае снизится еще на 21,4%

В Украине цена газа для населения и тепловиков в мае снизится еще на 21,4%

19:42 21.05.2020
Оператор ГТС Украины закупит 0,3 млрд куб. м газа и разместит их в ПХГ в режиме таможенный склад

Оператор ГТС Украины закупит 0,3 млрд куб. м газа и разместит их в ПХГ в режиме таможенный склад

18:05 18.05.2020
"Нафтогаз" назначил замглавы добывающего дивизиона экс-вице-министра экологии и природных ресурсов Казахстана

"Нафтогаз" назначил замглавы добывающего дивизиона экс-вице-министра экологии и природных ресурсов Казахстана

11:47 15.05.2020
В ФРГ отказали в освобождении "Северного потока-2" от правил газовой директивы ЕС - заявление

В ФРГ отказали в освобождении "Северного потока-2" от правил газовой директивы ЕС - заявление

11:42 15.05.2020
Молдавия до конца 2020г создаст независимую компанию для транспортировки природного газа - "Молдоватрансгаз"

Молдавия до конца 2020г создаст независимую компанию для транспортировки природного газа - "Молдоватрансгаз"

17:37 14.05.2020
"Нафтогаз" возложил организацию и сопровождение международных арбитражей на экс-замглавы МИД Зеркаль

"Нафтогаз" возложил организацию и сопровождение международных арбитражей на экс-замглавы МИД Зеркаль

12:51 14.05.2020
Лукашенко: Это не дело, что Россия продает газ Германии по $70, а Беларуси по $127

Лукашенко: Это не дело, что Россия продает газ Германии по $70, а Беларуси по $127

12:25 14.05.2020
Группа "Нафтогаз" за 4 мес. перечислила в госбюджет 28 млрд грн

Группа "Нафтогаз" за 4 мес. перечислила в госбюджет 28 млрд грн

09:15 14.05.2020
Газпром в I кв. впервые ушел в убыток по РСБУ на фоне обвала рубля - сразу на 300 млрд рублей

Газпром в I кв. впервые ушел в убыток по РСБУ на фоне обвала рубля - сразу на 300 млрд рублей

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Премьер Украины допускает точечные изменения состава набсоветов госкомпаний

Продвижение украинского экспорта на мировые рынки станет одним из КРI украинских дипломатов

Украина ввела антидемпинговую пошлину 51,52% на импорт ряда стальных труб из Китая и других товаров из РФ и Беларуси

В Украине цена газа для населения и тепловиков в мае снизится еще на 21,4%

ЕБРР может выделить "Укрзализныце" EUR150 млн кредит для поддержки ликвидности

ПОСЛЕДНЕЕ

"Укрзализныця" начнет продавать билеты после получения решения всех областных комиссий по техногенно-экологической безопасности - Криклий

ДМЗ Ярославского готовится к запуску производства

IKEA приостановила работу интернет-магазина в Украине

ПриватБанк попытается вернуть выплаченные А-Банку и ФК "Динамо-Киев" 407 млн грн, в связи с подтверждением Суркисом участия в медиагруппе "1+1"

"Интергал-Буд" намерен завершить ремонт в БЦ "Банк Бизнеса" во Львове в IV квартале

Премьер Украины допускает точечные изменения состава набсоветов госкомпаний

Меморандум с представителями "зеленой" энергетики готов, дискутируется один вопрос – Шмыгаль

МСБ для получения кредита по программе "Новые деньги" потребуется личное поручительство - премьер

Продвижение украинского экспорта на мировые рынки станет одним из КРI украинских дипломатов

Экс-министр экономразвития Шеремета покинул пост неисполнительного директора "Милкиленда"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА