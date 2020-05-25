Экономика

15:35 25.05.2020

ДМЗ Ярославского готовится к запуску производства

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ДМЗ Ярославского готовится к запуску производства

ЧАО "Днепровский металлургический завод" (ДМЗ, ранее - "Евраз-ДМЗ"), входящее в DCH Steel группы DCH бизнесмена Александра Ярославского, готовится к запуску доменного и прокатного переделов.

Как сообщается в информации ДМЗ в понедельник, завод дал первый гудок после завершения ремонтных работ в основных цехах предприятия.

Как сообщалось, инвестиционная программа DCH по развитию ГМК-дивизиона DCH Steel (ДМЗ и рудника "Сухая Балка" в Кривом Роге) предусматривает капиталовложения в размере $300 млн в течение ближайших 5 лет.

Для реализации инвестпроектов специалисты ДМЗ провели необходимые ремонтные работы и приступили к запуску завода. Сейчас на заводе поэтапно запускают основные производственные переделы: доменный, кислородно-конвертерный, прокатные цехи.

"Несмотря на сложную экономическую ситуацию в ГМК и в стране в целом, Днепровский металлургический завод приступил к запуску производства. У нас впереди много работы и масштабные планы", – сказал генеральный директор DCH Steel и ДМЗ Виталий Баш, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Завод специализируется на выпуске стали, чугуна, проката и изделий из них. Начиная с 2016 года, инвестиции в экологические программы составили 350 млн грн. За это время предприятие снизило выбросы в атмосферу на 25%. По данным компании, ДМЗ имеет самый низкий показатель выбросов на тонну стали среди всех металлургических предприятий Украины.

Группа DCH Ярославского 1 марта 2018 года подписала договор о покупке у Evraz Днепровского метзавода. Технологически приобретение было осуществлено путем покупки 100% акций Drampisco Limited, которая, в свою очередь, владеет 97,73% акций ЧАО "Евраз-ДМЗ".

По данным НДУ на четвертый квартал 2019 года, в собственности Drampisco Limited (Кипр) находится 97,7346% акций ДМЗ.

Уставный капитал ЧАО – 574,994 млн грн, номинал акции - 0,25 грн.

Теги: #дмз #производство #dch
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