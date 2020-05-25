Экономика

14:52 25.05.2020

IKEA приостановила работу интернет-магазина в Украине

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IKEA приостановила работу интернет-магазина в Украине

Шведская компания IKEA, крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома, приняла решение временно ограничить возможность оформлять новые заказы в украинском интернет-магазине, сообщается в официальном комментарии IKEA агентству "Интерфакс-Украина".

"Чтобы удовлетворить спрос и в дальнейшем соответствовать высоким стандартам IKEA и ожиданиям клиентов, мы приняли решение обрабатывать и доставлять уже зарегистрированный заказ и временно ограничить возможность оформлять новые", - говорится в официальном ответе IKEA.

При этом указывается, что компания делает все возможное для максимально быстрого восстановления деятельности сайта.

"Вместе с местными сервис-провайдерами команда IKEA упорно работает, чтобы расширить возможности и отвечать ожиданиям покупателей. Мы делаем все возможное, чтобы восстановить деятельность сайта как можно скорее, и как только это станет возможным, сразу вам сообщим", - резюмировали в компании.

Как сообщалось, IKEA 14 мая официально запустила возможность заказа товаров с интернет-магазина в Украине, а также открыла пункты выдачи в киевских ТЦ Auchan Rive Gauche и ТЦ Metro Cash & Carry.

После запуска интернет-магазина IKEA планирует как можно скорее открыть свой магазин в новом городском формате (city store) в Киеве. Компания недавно подписала договор аренды с торгово-развлекательным центром Blockbuster Mall, подтвердили в компании.

Теги: #швеция #ikea
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