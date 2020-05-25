Экономика

13:37 25.05.2020

Премьер Украины допускает точечные изменения состава набсоветов госкомпаний

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Премьер Украины допускает точечные изменения состава набсоветов госкомпаний

Премьер-министр Денис Шмыгаль допускает точечные изменения в составах наблюдательных советов некоторых госкомпаний и считает, что Украине следует найти баланс в отношении зарплат членов набсоветов.

"Что настораживает меня как премьер-министра? Это нерыночные, завышенные, в некоторых случаях, заработные платы членов наблюдательных советов, которые мы выровняли на время карантина. В дальнейшем нужно найти правильный баланс. В целом вопрос, должны ли быть наблюдательные советы или нет, для меня не является дискуссионным - они должны быть, потому что дают некоторую системность и стабильность в работе предприятий", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Глава правительства считает набсоветы эффективным инструментом.

"Вопрос - в качественном составе этих советов. Я почти по каждому предприятию понимаю, где у нас проблемы в набсоветах: где-то не заполнен штат, где-то есть не совсем ответственное отношение, где-то люди не очень профессиональные. Поэтому, скорее всего, точечные изменения в набсоветах будут естественно происходить", - добавил он.


 Полный текст интервью с премьер-министром Украины будет обнародован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #шмыгаль #набсовет #кадры #госкомпании
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