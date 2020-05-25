Экономика

13:05 25.05.2020

Меморандум с представителями "зеленой" энергетики готов, дискутируется один вопрос – Шмыгаль

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Меморандум с представителями "зеленой" энергетики готов, дискутируется один вопрос – Шмыгаль

Правительство и инвесторы в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) согласовали почти все условия меморандума об урегулировании проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Меморандум готов. Есть расчеты всех возможных сценариев. Мы согласовали почти все, за исключением одной детали, относительно которой еще дискутируем. И будем выходить на финиш", – сказал Шмыгаль в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

При этом он не стал уточнять суть спорного вопроса, допустив, что понадобится еще определенное время для его отработки, но выразил уверенность, что в результате документ будет подписан.

"Не факт, что он (финиш – ИФ) будет быстрым, но мы знаем и видим, чего хотим. Представители "зеленой" энергетики тоже знают, на что они готовы согласиться, поэтому компромисс буде найден", – отметил глава правительства.

По его словам, правительству и представителям отрасли уже длительное время приходится решать сложный вопрос по пересмотру условий поддержки возобновляемой энергетики.

"Сложный вопрос, который прошел шесть месяцев медиации, почти месяц наших переговоров с основными игроками, представляющими до 90% этого рынка", – подчеркнул он.

Как сообщалось, активный поиск компромисса по вопросу "зеленых" тарифов ведется с осени прошлого года. В отсутствие значительного прогресса участники рынка обратились к Секретариату Энергетического сообщества (ЭС) для медиации этого процесса. На протяжении последних недель правительство и представители отрасли отрабатывают меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов возобновляемой энергетики, предусматривающий, в частности, добровольную реструктуризацию "зеленых" тарифов. Врио министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец прогнозировала подписание такого меморандума на прошлой неделе.


Полный текст интервью с премьер-министром Украины будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #шмыгаль #энергетика
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