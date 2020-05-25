Экс-министр экономразвития Шеремета покинул пост неисполнительного директора "Милкиленда"

Бывший министр экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета оставил пост неисполнительного директора молочной группы "Милкиленд" с активами в Украине, Польше и РФ, который он занимал с 30 июня 2017 года.

Согласно сообщению Milkiland NV на сайте Варшавской фондовой биржи (WSE), расторжении договора произошло по взаимному согласию сторон 30 апреля 2020 года.

Группа компаний "Милкиленд" – крупный производитель молочной продукции. Ее производственные мощности в Украине, России, Польше могут перерабатывать 1,33 млн тонн молока в год. В Украине группе "Милкиленд" принадлежит 10 заводов, производящих широкий ассортимент молочной продукции, в том числе сыры, свежие молочные продукты и масло, которые реализуются под торговыми марками "Добряна" и "Коляда". Также группа имеет заводы в Польше и РФ.

"Милкиленд" в 2019 году получил чистый убыток в размере EUR11,6 млн, что в 1,7 раза меньше, чем в 2018 году. Его выручка сократилась на 5,2% - до EUR125,76 млн.