Экономика

12:17 25.05.2020

Продвижение украинского экспорта на мировые рынки станет одним из КРI украинских дипломатов

1 мин читать
Продвижение украинского экспорта на мировые рынки станет одним из КРI украинских дипломатов

Продвижение украинского экспорта правительство сделает одним из КРI украинских дипломатов, заявляет премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Мы работаем с Министерством иностранных дел, чтобы немного изменить направления работы дипломатической службы Украины за рубежом. Будем ориентировать наших дипломатов на продвижение украинского экспорта. Это такая своеобразная реформа. Продвижение украинского экспорта на мировые рынки станет одним из КРI украинских дипломатов. Еще одним КРI может стать привлечение инвестиций в страну. Отсюда - экспорт, сюда - инвестиции, а импорт в Украину и так зайдет силами дипломатов иностранных государств", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Что касается инвестиций из страны, то премьер отметил: в существующих условиях он бы "локализовался и занялся экономическим и инвестиционным национализмом, в хорошем смысле этого слова, и инвестировал бы в Украине".

По мнению, в стране очень хорошие условия для инвестиций, а также хорошая маржа в отдельных отраслях с точки зрения экономических возможностей.

"Поэтому инвестировать нужно дома, развивать локальное производство, повышать качество и затем выходить с экспортом наружу", - подчеркнул Шмыгаль.


Полный текст интервью с премьер-министром Украины будет обнародован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #шмыгаль #экспорт
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:49 25.05.2020
И. о министров образовании, энергетики и культуры имеют перспективы возглавить эти ведомства - Шмыгаль

И. о министров образовании, энергетики и культуры имеют перспективы возглавить эти ведомства - Шмыгаль

10:36 25.05.2020
Шмыгаль заявляет, что в Украине может появиться отдельное аграрное министерство и усилен промышленный блок

Шмыгаль заявляет, что в Украине может появиться отдельное аграрное министерство и усилен промышленный блок

10:15 25.05.2020
Министерство энергетики и защиты окружающей среды будет разделено - Шмыгаль

Министерство энергетики и защиты окружающей среды будет разделено - Шмыгаль

09:45 25.05.2020
При необходимости в Украине могут увеличить количество тестов на COVID-19 до 40-50 тыс. в сутки - Шмыгаль

При необходимости в Украине могут увеличить количество тестов на COVID-19 до 40-50 тыс. в сутки - Шмыгаль

16:06 21.05.2020
Более 65% региональных экспертов, общественников и журналистов не поддержали внесение кандидатуры Шмыгаля на пост премьера – "Деминициативы"

Более 65% региональных экспертов, общественников и журналистов не поддержали внесение кандидатуры Шмыгаля на пост премьера – "Деминициативы"

16:15 20.05.2020
Правительство разрешило работу в Украине городского и пригородного транспорта с 22 мая, метрополитена и детсадов с 25 мая - Шмыгаль

Правительство разрешило работу в Украине городского и пригородного транспорта с 22 мая, метрополитена и детсадов с 25 мая - Шмыгаль

15:05 20.05.2020
Кабмин вернется к вопросу возобновления авиаперевозок после 15 июня

Кабмин вернется к вопросу возобновления авиаперевозок после 15 июня

11:28 20.05.2020
Зеленский: Шмыгаль и профессиональный и чистый

Зеленский: Шмыгаль и профессиональный и чистый

20:57 19.05.2020
Премьер Шмыгаль обсудил с фермерами механизмы поддержки малого агробизнеса

Премьер Шмыгаль обсудил с фермерами механизмы поддержки малого агробизнеса

11:46 19.05.2020
Кабмин Шмыгаля в ближайшее время будет отправлен в отставку, считает нардеп Кира Рудик

Кабмин Шмыгаля в ближайшее время будет отправлен в отставку, считает нардеп Кира Рудик

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ТРУБЫ ПОШЛИНА КИТАЙ

Украина ввела антидемпинговую пошлину 51,52% на импорт ряда стальных труб из Китая и других товаров из РФ и Беларуси

ГАЗ НАСЕЛЕНИЕ ЦЕНА

В Украине цена газа для населения и тепловиков в мае снизится еще на 21,4%

ЕБРР УКРЗАЛИЗНЫЦЯ

ЕБРР может выделить "Укрзализныце" EUR150 млн кредит для поддержки ликвидности

ПРОМПРОИЗВОДСТВО ГОССТАТ

Падение промпроизводства в Украине в апреле-2020 ускорилось до 16,2% – Госстат

ЗЕЛЕНСКИЙ ФИНЛЯНДИЯ

Деньги МВФ будут направлены на сохранение платежного баланса и поддержку бюджета – Зеленский

ПОСЛЕДНЕЕ

"Нафтогаз" в июне снизит цену на газ для промышленности на 20%

Экс-министр экономразвития Шеремета покинул пост неисполнительного директора "Милкиленда"

Wizz Air отсрочила возобновление рейсов из/в Украины до 15 июня, пассажиры могут вернуть 100% стоимости купленных билетов

Сумма вкладов физлиц в банках-участниках ФГВФЛ за апрель незначительно увеличилась до 524,33 млрд грн

"Энергоатом" предполагает снять ограничения по продаже электроэнергии ГарПоку в июне

Украина по итогам апреля спустилась с 12-го на 15-е место по выплавке стали в рейтинге Worldsteel, в первой десятке значительные падения производства

ЕБРР может выделить "Укрзализныце" EUR150 млн кредит для поддержки ликвидности

Украина ввела антидемпинговую пошлину 51,52% на импорт ряда стальных труб из Китая и других товаров из РФ и Беларуси

В Украине цена газа для населения и тепловиков в мае снизится еще на 21,4%

"Метинвест" на СевГОКе инвестирует в новую технику 470 млн грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА