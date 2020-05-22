Украина ввела антидемпинговую пошлину 51,52% на импорт ряда стальных труб из Китая и других товаров из РФ и Беларуси

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) приняла решение о введении окончательных антидемпинговых пошлин в размере 51,52% в отношении импорта в Украину стальных бесшовных горячедеформированных труб из Китая.

Как сообщается в пресс-релизе Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, такое решение МКМТ приняла на своем заседании в пятницу.

При этом уточняется, что только для двух групп компаний устанавливается нулевая пошлина на отдельные узкие товарные группы, которые либо вообще не производятся в Украине, либо имеют очень незначительные объемы производства.

Комиссия также ввела предварительные пошлины в размере 18% на импорт полимерных материалов независимо от страны происхождения и экспорта.

Кроме того, определена предварительная антидемпинговая пошлина в размере 19,75% относительно импорта в Украину стальных креплений происхождением из КНР,

По результатам проведения антидемпингового расследования относительно импорта в Украину спичек происхождением из Республики Беларусь и Российской Федерации установлена антидемпинговая пошлину для Беларуси в размере 21,32%, для РФ в размере 45,79%.

Продлено действие антидемпинговых пошлин в размере 123% на импорт в Украину изделий из черных металлов без электрической изоляции (за исключением изделий из коррозионностойкой (нержавеющей) стали и изделий для гражданской авиации) происхождением из Китайской Народной Республики в связи с истечением срока их применения.

По результатам рассмотрения заявления о проведении специального расследования относительно импорта в Украину срезанных свежих роз независимо от страны происхождения и экспорта, комиссия определила начать расследование.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании "Интерпайп", Украина защитила свой рынок от недобросовестного импорта труб из Китая, акцентировав внимание на том, что МКМТ при Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в пятницу приняла важное решение по защите украинского производителя от недобросовестного импорта из Китая.

"Мы приветствуем это решение. Сложно найти в мире большой рынок, где не были бы введены пошлины против украинской продукции. И мы рады, что Украина начинает применять опыт других развитых стран для роста собственной экономики. Сегодня пошлины введены против китайских производителей, которые наиболее агрессивно демпингуют. Тем не менее, украинский рынок остается открытым для других производителей, в том числе из ЕС", - прокомментировал ситуацию директор по финансам и экономике "Интерпайп" Денис Морозов.

Как сообщалось, антидемпинговое расследование было возбуждено МКМТ по жалобе национального производителя труб "Интерпайп Нико тьюб" (Никополь Днепропетровской обл.), его проведение поручено Министерству экономического развития и торговли (МЭРТ), позднее трансформированному в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Решение МКМТ от 14 мая 2019 года вступило в силу с 18 мая 2019 года.

Как поясняло ранее министерство, национальный производитель обратился в МЭРТ с жалобой, утверждая, что в 2015-2018 годах цены импорта стальных бесшовных горячедеформированных труб из КНР были ниже цен на подобный товар отечественного производителя, а в 2018 году - ниже себестоимости товара отечественного производителя. По его данным, рост импорта стальных бесшовных горячедеформированных труб из Китая по итогам 2018 года составил 356% по сравнению с 2015 годом.

"Комиссия установила, что национальный производитель привел достаточно доказательств, на основании которых можно считать, что импорт в Украину стальных бесшовных горячедеформированных труб происхождением из КНР мог осуществляться по демпинговым ценам", – констатировало МЭРТ.

"Интерпайп Нико Тьюб" – один из крупнейших производителей бесшовных труб для нефтегазовой отрасли, труб специального назначения для машиностроения и энергетической отрасли, а также труб общего назначения для применения в других промышленных областях. Производственная мощность предприятия - более 600 тыс. тонн труб в год.

"Интерпайп" – украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. Продукция компании поставляется более чем в 80 стран мира через сеть торговых офисов, размещенных на ключевых рынках СНГ, Ближнего Востока, Северной Америки и Европы. В 2019 году "Интерпайп" реализовал 798 тыс. тонн готовой продукции, в том числе 203 тыс. тонн ж/д продукции. Продажи ж/д продуктов осуществляются под брендом KLW.

В "Интерпайпе" работают 11 тыс. сотрудников. В 2019 году компания перечислила в бюджеты всех уровней 3,25 млрд. грн.