В Украине цена газа для населения и тепловиков в мае снизится еще на 21,4%

Цена поставки НАК "Нафтогаз Украины" природного газа для нужд населения и производителей тепла в мае 2020 года составит 2,276 грн/куб. м (без НДС, транспортировки магистральными и распределительными газопроводами и наценки газсбытов), что на 21,4% меньше, чем в апреле 2020 года (2,897 грн/куб. м).

Согласно пресс-релизу НАК, в целом с начала 2020 года ПСО-цена упала на 51%, а по сравнению с маем-2019 – на 62%.

В "Нафтогазе" отмечают, что мировой экономический кризис вызвал рекордное падение цен на все виды энергоносителей, в том числе на природный газ. По данным аналитиков НАК, в мае цена газа в Европе достигла исторического минимума за последние 10 лет. В Украине на цену оказывает дополнительное давление высокий уровень заполнения подземных хранилищ газа, где, благодаря основательной подготовке к предыдущему отопительному сезону и теплой зиме, накопился фактически годовой объем добычи газа государством - 17,5 млрд куб. м.

"Ценовая ситуация на рынке способствует намерениям правительства либерализировать рынок газа для населения с 1 июля этого года. В межотопительный сезон предпосылок для роста цен меньше, чем в холодное время года. Исторически низкие цены, большие запасы газа в европейских и украинских хранилищах и летний период - все это позволит сделать плавный и безопасный переход для украинских потребителей к свободному рынку", - подчеркнул глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Как сообщалось, с января 2020 года оптовая цена на природный газ в рамках специальных обязательств рассчитывается в соответствии с постановлением Кабинета министров №17 от 24 января 2020 года. Основным индикативом являются фактические результаты биржевых торгов, которые происходят с 1 по 22 число расчетного месяца на крупнейшем в Европе газовом хабе (ТТF).

В то же время с марта-2020 на внутреннем рынке появился новый ликвидный ценовой индикатор, после проведения ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" тендера на закупку газа на период поставки на март-декабрь 2020 года.

Соответственно, при расчете цены газа для населения на май "Нафтогаз", как и в апреле, выбирал из двух возможных опций: рассчитанной по постановлению КМУ и средневзвешенной цены победителей по результатам торгов на поставку газа ОГТСУ.

Украина взяла на себя обязательства с 1 мая 2020 года полностью либерализировать рынок поставок газа бытовым потребителям, обеспечить условия для конкуренции в этом сегменте Позднее этот срок из-за карантина продлен на два месяца – до 1 июля 2020 года.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Группа является монополистом по хранению природного газа в подземных хранилищах и транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.