"Метинвест" на СевГОКе инвестирует в новую технику 470 млн грн

Северный горно-обогатительный комбинат (СевГОК, Кривой Рог Днепропетровской обл.), входящий в группу "Метинвест", намерен инвестировать в обновление новой техники, в частности, в приобретение экскаваторов с ковшом вместимостью 12 кубометров и полезной нагрузкой до 24 тонн 470 млн грн.

Как сообщается в пресс-релизе "Метинвеста", Анновский карьер предприятия начал обслуживать 12-ти кубовый экскаватор, а до конца года в горных работах задействуют уже 10 таких машин.

"Переход к эксплуатации новой техники в Анновском и Первомайском карьерах комбината проходит поэтапно. Уже закуплено пять ЭКГ-12, а в течение 2020 года будет приобретено еще пять таких экскаваторов", - констатирует пресс-служба.

При этом уточняется, что производительность нового экскаватора на 20% выше, чем у машин, которые использовались на выемке вскрыши ранее - годовой объем отгрузки достигает 4 млн куб. м горной массы.

Инвестиции составят 470 млн грн.

Ранее "Метинвест" на своей странице в Facebook сообщал, что в Анновском карьере СевГОКа завершили сборку экскаватора с ковшом вместимостью 12 кубометров и полезной нагрузкой до 24 тонн.

"Это пятый ЭКГ, приобретенный комбинатом в рамках инвестпрограммы 2019 года. Производительность экскаватора в среднем на 20% выше, чем у 10-кубовых ЭКГ. Поэтому их используют на вскрышных работах. Оборудование из высокопрочной стали обеспечивают стабильную работу при больших нагрузках и любой погоде", - отмечалось тогда в информации компании. При этом констатировалось, что инвестиции "Метинвеста" на тот момент составляли 141,7 млн грн.

СевГОК входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).

Управляющей компанией группы "Метинвест" является ООО "Метинвест Холдинг".